الجيش الإسرائيلي يحذر لبنان من حرب مستقبلية ويوجه رسالة إلى حزب الله 

زاد الجيش الإسرائيلي عشرين ضعفا، قائمة أهدافه التابعة لحزب الله اللبناني، التي وضعها تحت الاستهداف في حال نشوب حرب على الجبهة الشمالية، موجها رسالة تحذيرية للحزب.

وقال أمير برعام قائد القيادة الشمالية لمناسبة مرور 15 عاما على حرب العام 2006 إنه "إذا اندلعت حرب أخرى فسيدفع لبنان ثمنا أكبر".

وقال: "رسالتنا إلى حزب الله هي: في الحرب القادمة، ستواجه جيشا أفضل تدريبا وأكثر فتكا وأكثر تصميما من أي وقت مضى".

وفقا للتقديرات العسكرية الإسرائيلية، يحتفظ حزب الله بترسانة من 130.000 إلى 150.000 قذيفة من مختلف الأنواع والنطاقات، من قذائف الهاون إلى الصواريخ البسيطة التي يبلغ مداها 200 كيلومترا إلى صواريخ كروز، وصواريخ أرض - بحر، وطائرات بدون طيار، وعدد قليل من الصواريخ الموجهة بدقة، وهذه الأخيرة تشكل مصدر قلق بالغ للجيش الإسرائيلي.

وفي حالة اندلاع حرب، يعتقد الجيش الإسرائيلي أن حزب الله يمكن أن يطلق 1000 إلى 3000 صاروخ وصاروخ كل يوم على الأقل في الأسبوع الأول من القتال.

وبالمقارنة، أطلق حزب الله ما مجموعه 4000 صاروخ في المجمل خلال حرب لبنان الثانية أو حرب تموز التي استمرت 34 يوما، والتي كانت في ذلك الوقت مستوى غير مسبوق من الهجوم.

وكشف مصدر عسكري كبير في قيادة المنطقة الشمالية أن الجيش الاسرائيلي زاد بعشرين ضعفا "قائمة المواقع الإرهابية التابعة لحزب الله في لبنان والتي وضعها الجيش تحت الاستهداف في حال نشوب حرب على الجبهة الشمالية". وأضاف المصدر أن هذه القائمة تضم الآن آلاف الأهداف.