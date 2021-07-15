رابط الاستعلام عن نتائج الصف التاسع عن طريق الاسم ورقم الاكتتاب2021

رابط الاستعلام عن نتائج الصف التاسع عن طريق الاسم ورقم الاكتتاب 2021، تشهد الجمهورية السورية هذه الأيام حالة من القلق والترقب من قبل الكثيُر من طلبة وطالبات الشهادة البكالوريا، وخاصةً بعد إعلان وزارة التربية السورية أنه تم الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة لكافة ورقيات امتحانات الشهادة البكالوريا على مستوى الجمهورية بأكملها، ولقد أعلنت وزارة التربية السورية، بأن رابط النتيجة سوف يكون متاح على موقعها الإلكتروني الرسمي وزارة التربية السورية، كما يتم الاستعلام عن النتيجة بالاسم أو برقم الاكتتاب.

نتائج الصف التاسع السوري لعام 2021

جاري رفع نتيجة الصف التاسع السوري على موقع الوزارة، ولقد قام وزير التعليم السوري السيد دارم طباع بأعتماد النتيجة، ولقد أشاد التعليم السوري على الجهود التي بذلها معلمي الهيئة في فترة أداء الاختبارات وتصحيح ورقيات الامتحان متابعين الإجراءات الإحترازية، كما أكدا نائب وزير التعليم السوري على أن هذا العام شهدَ ارتفاع ملحوظ في نتيجة الشهادة البكالوريا مقارنةً بالسنين السابقة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة البكالوريا 2021 سوريا

لقد ناشد وزير التعليم السوري طلبة وطالبات الصف التاسع السوري، بإتباع بعض من الخطوات من أجل الاستعلام عن النتيجة إلكترونياً دون الحاجة إلى الذهاب المقر التعليمي ومن تلك الخطوات التالي:

زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة التربية السورية

اختيار المحافظة التابع لها

تسجيل رقم الاكتتاب الخاص بالطالب المستعلم في الحقل الخاص به مع الحرص بتسجيل الرقم صحيحاً

النقر فوق علامة بحث

لتظهر النتيجة في الحال.

ولقد شاع اشاعات داخل الجمهورية السورية حول ظهور النتيجة الخميس الماضي عبر الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية، إلا أن ردت مصادر من وزارة التعليم السوري نفت تلك الإشاعات، مؤكدة أن النتيجة لم تظهر بعد، وان النتيجة جاري رفعها فور الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالكنترول، وقالت إنه من المحتمل ظهور النتيجة قبل يوم 16 من شهر تموز الجاري.

تطبيق إعلان نتيجة الشهادة البكالوريا 2021

أصدرت وزارة التعليم السوري تطبيق خاص بنتائج امتحانات الفصلين الدراسي، حيثُ يمكن لجميع طلبة المرحلة البكالوريا تحميل التطبيق والإطلاع على نتيجة الدورة الأولى من الفصل الثاني للصف التاسع، وهذا بجانب الرابط الرسمي للوزارة moed.gov.sy.