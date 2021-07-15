رابط وطريقة تحديث البيانات في منصة مسار الإلكترونية

تحديث البيانات في منصة مسار الإلكترونية؛ حيث تعد منصة مسار أحد المنصات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الخدمة المدنية في مطلع عام 2020، وذلك بهدف تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين بالسعودية، بما فيها خدمات الترقيات والتقاعد وتقديم التظلمات، بالإضافة إلى تحدِيث البيانات الوظيفية للعاملين بالخدمة المدنية، ولعل أهم ما يميز منصة مسار أنها تتجه نحو التحول الرقمي، وهذا الأمر يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وقد أتاحت الوزارة لكافة الموظفين الحكوميين التسجيل في منصة مسار من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي.

تحديث البيانات في منصة مسار الإلكترونية

تقدم منصة مسار الإلكترونية خدمة تحديث البيانات في منصة مسار للموظفين في الخدمة المدنية ومختصي الموارد البشرية؛ حيث يستطيع الموظف بعد التسجيل في منصة مسار استعراض البيانات الوظيفية وتصحيحها، بالإضافة إلى إمكانية الإطلاع على السجل الوظيفي له، ومتابعة القرارات التدريبية والإدارية، وذلك بشكل إلكتروني رقمي، لذلك تحرص وزارة الخدمة المدنية على تطوير منصة مسار بشكل مستمر.

كيف احدث بياناتي في مسار

يستطيع كافة الموظفين بالخدمة المدنية تحديث البيانات الوظيفية في مسار لذلك، من خلال الخطوات التالية:

زيارة الرابط الإلكتروني منصة مسار. النقر على خيار تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد أعلى الصفحة. القيام بتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المائي. النقر على زر تسجيل الدخول. الانتقال إلى خدمات الأفراد، ومنها اختيار البيانات الوظيفية. النقر على خيار إنشاء طلب. النقر على تعديل البيانات الوظيفية. العمل على تحديث البيانات الوظيفية وبيانات المؤهل التعليمي. التعهد بالموافقة على صدق ودقة المعلومات المحدثة. النقر على خيار إرسال الطلب بعد تحديد السبب.

التسجيل في منصة مسار

يستطيع المواطن التسجيل في منصة مسار وتسجيل دخول مستخدم جديد من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى رابط منصة مسار. النقر على خيار تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد. النقر على خيار تسجيل جديد. الانتقال إلى الصفحة الرئيسية منصة أبشر، والنقر على خيار أفراد. العمل على تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور. النقر على خيار تسجيل الدخول. العمل على اختيار الخدمة المطلوبة من بين الخدمات المتاحة.

في النهاية نكون تعرفنا على طريقة تحديث البيانات في منصة مسار، بالإضافة إلى التسجيل في منصة مسار مستخدم جديد.