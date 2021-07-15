إعلان نتائج القبول الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية بالرياض

لقد تزايدت عمليات البحث في محركات البحث في الساعات الماضية لمعرفة موعد الإعلان عن نتائج القبول الموحد بالجامعات والكليات السعودية بعد طول انتظار وقلق من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، وذلك للتعرف على نتائج القبول الموحد للطالبات والطلبة للتقديمات الأخيرة الخاصة بالطالبات وخاصة بعد غلق عملية التسجيل فيها في يوم 8 من شهر ذو القعدة لهذا العام 1442، وبعد طول انتظار فقد أعلنت اليوم نتائج القبول الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض وذلك وفق الجدولة الزمنية التي حددتها اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات.

إجراءات القبول الموحد:

ومن الجدير بالذكر فقد كانت اللجنة أوضحت في وقت سابق أن موعد إغلاق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات (للطلاب) سيكون السبت 30/ 11 / 1442 هـ الساعة (12) ظهراً, وموعد إغلاق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات (للطالبات) سيكون يوم الأحد 01/ 12 / 1442 هـ الساعة (12) ظهراً فيما سيكون موعد إعلان نتائج المرشحين من الطلاب والطالبات عبر بوابتي القبول للكليات التي تتطلب مقابلة شخصية الأحد 01/ 12 / 1442 هـ.

تعرف على نتائج القبول الموحد للطالبات 2021

حيث أشارت اللجنة إلى أن موعد إعلان نتائج القبول الموحد الفرز الأول وحدد له يوم ينتظره كل من تقدم للقبول بالجامعات الحكومية وقد تم الإعلان عن ظهور النتائج واليكم مواعيد التقديم والفرز ثم إجراءات القبول الى أن تم الإعلان عن النتائج:

أولا: تم إغلاق باب التسجيل في الإلتحاق بالكليات والجامعات السعودية في يوم 1 من شهر ذو الحجة لهذا العام1442. ثانيا: سوف يتم إعلان نتائج الفرز الاول للقبول الموحد للطالبات في يوم الخميس الموافق 5 من شهر ذي الحجة 1442. ثالثا: موعد إعلان الفرز النهائي لقبول الطالبات الموحد يوم السبت الموافق 7 من شهر ذو الحجة لعام 1442. رابعا: الموعد المحدد للتأكيد قبول الطالبات بعد الفرز النهائي سوف يكون يوم الجمعة الموافق 13 من شهر ذو الحجة لهذا العام1442. خامسا: قد تم عمل دعوة تأكيد للطالبات والطلاب المقبولين بالدخول على الحساب الخاص بكل طالب وطالبة عبر بوابة القبول الموحد وذلك لتأكيد القبول قبل انتهاء الموعد المخصص لذلك واستبعاد من لم يقم بتأكيد عملية القبول.

تأكيد القبول:

فقد دعت اللجنة الطلاب والطالبات المقبولين إلى البحث عن نتائج القبول وتأكيد القبول بالدخول على حساب الطالب في البوابة قبل نهاية الموعد المحدد لذلك، حيث سيتم استبعاد أي طالب أو طالبة لم يؤكد قبوله بعد نهاية الموعد المحدد من بوابة القبول نهائياً، وأوضحت اللجنة أن هناك فرزاً أخيراً (للطلاب فقط) ستعلن نتائجه عبر بوابة القبول الموحد (للطلاب) يوم الأحد 08/ 12 / 1442 هـ؛ وآخر موعد لتأكيد القبول فيه السبت 14/ 12 / 1442 هـ الساعة (12) ظهراً، ويشمل الفرز الأخير جميع المرشحين من (الطلاب) للقبول في جميع الجامعات والكليات التقنية في بوابة القبول الموحد حسب الرغبات المدخلة ووفق معايير المفاضلة المعتمدة.