إستونيا تعلن طرد دبلوماسى روسى ردًا على طرد قنصلها من بطرسبورج

جدة - نرمين السيد - استدعت وزارة الخارجية الإستونية، اليوم الخميس، السفير الروسى فى تالين ألكسندر بيتروف، لتسليمه مذكرة بشأن إعلان أحد دبلوماسيى السفارة الروسية شخصًا غير مرغوب فيه؛ ردًا على طرد القنصل الإستونى مارت لاتى، من سان بطرسبورج.





وجاء فى بيان الخارجية الإستونية -أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "نأمل ألا يضر هذا الحادث بالعلاقات الثنائية بين استونيا وروسيا"، وأشارت إلى أن استونيا لا تزال مهتمة بإقامة علاقات حسن جوار وبناءة مع الجانب الروسى. وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت طرد الدبلوماسى الإستونى مارت لاتيه على أن يغادر البلاد خلال 48 ساعة، وبعدها أعلن المكتب الإعلامى للاستخبارات الروسية أن الدبلوماسى الإستونى تم رصده أثناء تسلمه معلومات سرية من مواطن روسى.

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