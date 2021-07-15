عاجل.. الأمير على بن الحسين يؤدى اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

جدة - نرمين السيد - أدى الأمير على بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لعاهل الأردن الملك عبدالله الثانى، اليوم الخميس، فى حضور هيئة الوزارة.



جدة - نرمين السيد - أدى الأمير على بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لعاهل الأردن الملك عبدالله الثانى، اليوم الخميس، فى حضور هيئة الوزارة. ذكرت ذلك وكالة الأنباء الأردنية -فى نبأ عاجل- دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

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