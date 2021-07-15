أبو الغيط: تبعات اعتذار الحريرى خطيرة

جدة - نرمين السيد - أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن خيبة الأمل الكبيرة ازاء قرار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى، بالاعتذار عن تشكيل الحكومة اللبنانية بعد الجهود الكبيرة والمقدرة التى قام بها لمحاولة انقاذ الموقف دون نجاح.





وقال أبو الغيط - فى تصريحات صحفية من نيويورك، حيث يشارك فى جلسة مجلس الأمن عن ليبيا، إنه يعتقد أن تبعات اعتذار الحريرى، قد تكون خطيرة على مستقبل الوضع فى لبنان.

وتعهد الأمين العام بمواصلة الجامعة العربية مواكبتها للوضع فى لبنان، ومد يد الدعم له فى هذا الظرف الدقيق من تاريخه الحديث، كما ناشد المجتمع الدولى الاستمرار فى مساعدة الشعب اللبنانى فى هذا الظرف الدقيق.

وأوضح الأمين العام أن مسؤولية الفشل والتعطيل فى التوصل إلى التوافق السياسى، باتت معروفة للقاصى والدانى؛ وإن كان الإنصاف يقتضى أيضا تحميل جميع السياسيين اللبنانيين مسؤولية إيصال لبنان إلى هذا الوضع المتدهور الذى لا يستحقه شعب لبنان الصامد والمثابر.

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة عن الأمين العام، إعرابه عن ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق الطائف، نصا وروحا، كأساس للعملية السياسية فى لبنان.