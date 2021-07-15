أحد أهم إبداعات السعودية حول إطلاق سوار الحاج الذكي نسك

تعد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» وكذلك برنامج خدمة ضيوف الرحمن من أكثر عمليات البحث من قبل المواطنين في المملكة، فقد قامت من خلال الشراكة مع مجموعة «stc» الضخمة بتدشين مشروع سوار الحاج الذكي «نسك» بصفته خدمة تقنية فريدة من نوعها ، ومن هنا تم إطلاق سوار الحاج الذكي «نسك» في السعودية ، حيث تقدمها المملكة العربية السعودية في موسم حج هذا العام 1442هـ.

حيث تقوم هذه الخدمة باعتماد مفهوم البيانات وإنترنت الأشياء، وكذلك تشمل تنفيذ مراحل متكاملة ومتطورة وذلك لتطوير نماذج الأعمال والأنظمة التشغيلية والفنية والتقنية للمشروع في تجربة نوعية فريدة لخدمة رحلة الحاج الدينية والتسهيل على الحجاج اداء مناسكهم ، وكذلك حالته الصحية المتعلقة بالتحصين من كورونا.

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم بخصوص سوار الحاج الذكي «نسك» وذلك في مقر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، وقد حضر توقيع مذكرة التفاهم السيد رئيس الهيئة /عبدالله الغامدي، وكذلك مدير مركز المعلومات الوطني السيد / عصام الوقيت، وايضا الرئيس التنفيذي لبرامج خدمة ضيوف السيد / الرحمن بسام غشيان، وكذلك الرئيس التنفيذي لمجموعة «stc» السيد /عليان الوتيد، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال السيد / رياض معوض.

يطرح لأول مرة على مستوى المملكة العربية السعودية سوار الحاج الذكي من خلال منصة نسك، والذي يقدم في نسخته التجريبية الأولى من خلال التقارير الناتجة عن الخبراء، بحيث سوف يتم توزيع 5 آلاف سوار على الحجاج، ويحتوي علي خدمات رئيسة والتي تشمل: توفير كافة المعلومات حول الحاج ، وذلك بالنسبة للحالة الصحية (محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافٍ) من فيروس كورونا، ومتابعة ورصد بيانات الحالة الصحية المتعلقة بقياس نسبة أكسجين الدم ونبضات القلب، وايضا وجود خدمات طلب المساعدة الأمنية أو الطبية الطارئة، وكذلك تحديد موقعه مما يساعد في سرعة الوصول إلى المكان ومساعدته الحالة ، كما انه سوف يتم إرسال رسائل توعية للحجاج تصلهم عبر سوار الحاج الذكي «نسك»، وغيرها من الخدمات لتيسير تجربة حج لحجاج بيت الله.

وتلعب مذكرة التفاهم الدور الكبير والهام الذي تقوم به ” سدايا ” من تطوير تلك التقنية معتمدةً في ذلك على بنيتها التحتية القوية والمتطورة وكفاءتها العالية والوطنية وقدرتها الفائقة على تطوير الحلول المبتكرة والسريعة ، كما سوف تساهم في رفع كفاءة تجربة ضيوف الرحمن وتسهيل رحلته الحج الخاصة بهم ؛ إذ يعد ذلك أحد أهم هدف من الأهداف والتي يسعى برنامج ضيوف الرحمن إلى تحقيقه ، كما تعد مساهمة (stc) إضافة أخرى قوية إلى هذه المذكرة فقد قامت بتسخير مشاركاتها المميزة مع كبرى شركات التقنية العالمية سوار الحاج الذكي «نسك» لدعم هذا المشروع التقني الذي سوف يعكس التطور التقني الذي قد وصلت إليه المملكة على مستوى العالم.