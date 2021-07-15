الآن.. إعلان صدور نتائج القبول الموحد 2021 في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض

ينشر لكم ثقفني، نتائج القبول الموحد 2021 في الجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض، واشتدت عمليات البحث من قبل الآلاف من الطلاب والطالبات لمعرفة نتيجة القبول الموحد، حيث تم إعلانها مساء اليوم الخميس الموافق 15 يوليو 2021، وذلك طبقا للخطة الزمنية المقررة من قبل اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات، وأغلق القوبل الموحد عملية التقديم والتسجيل خلال الثامن من شهر ذو القعدة 1442، وفي سطور هذا المقال نتعرف معكم على اجراءات القبول، وعلى نتائج القبول الموحد للطلاب والطالبات.

إجراءات القبول الموحد

حددت اللجنة الإشرافية للقبول الموحد موعد إغلاق باب استقبال االطلبات عبر بوابة القبول الإلكتروني لكافة التخصصات للطلاب “بنين”، وقد انتهي موعد التسجيل يوم السبت الموافق 30-11-1442، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، فيما أغلق استقبال طلبات الطالبات لكافة التخصصات، ظهر يومم الأحد الموافق 1-12-1442 في تمام الساعة الثانية عشرة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الطلاب والطالبات المترشحين للمقابلات الشخصية عبر بوابة القبول يوم الأحد الموافق 1-12-1442.

نتائج القبول الموحد للطلاب والطالبات

أعلنت اللجنة الإشرافية عن الموعد الرسمي الذي ستعلن فيه نتائج القبول الموجد “الفرز الأول”، حيث سيتم تأكيد قبول الطلاب عبر البواية يوم الخميس 5-12-1442، حيث سكون قبول الطلاب طبقا للرغبة الأولى، وأعلنت اللجنة أيضا عن نتائج الفرز النهائي لتأكيد قبول الطالبات عن طريق البوابة، وذلك يوم السبت الموافق 7-12-1442، فيما تحدد الموعد النهائي لقبول وتأكيد الفرز الأول للطلاب يوم الأحد 8-12-1442، فيما سيكون للطالبات بتاريخ 13-12-1442 يوم الجمعة.

طالب اللجنة الطلاب والطالبات المقبولين في نتائج الفرز الأول، ضرورة الدخول إلى بوابة القبول الموحد وتأكيد القبول، وذلك من خلال حساب الطالب على البواية، وذلك قبل أن ينتهي الموعد المقرر حتى لا يتم استبعاد أي طالب أو طالبة.