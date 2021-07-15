عروض زين مسبقة الدفع علي باقات الانترنت والمكالمات 2021

أعلنت شركة زين للاتصالات عن أجدد عروض زين مسبقة الدفع لباقات الانترنت والمكالمات 2021، وتعد الشركة من أحد أفضل شركات الاتصالات في السعودية ، حيث تُقدّم زين مجموعة شاملة من عروض الاتصالات والأنترنت مثل عروض زين للمكالمات كما أن باقات زين الغير محدودة، وكما يتم أيضًا خدمة تجديد جميع باقات الإنترنت بشكل تلقائي بعد انتهاء صلاحية الباقة، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي أجدد عروض زين للأنترنت والمكالمات.

عروض زين مسبقة الدفع لباقات الانترنت والمكالمات



تعمل شركة الاتصالات السعودية زين علي تقديم مجموعة من عروض الباقات المميزة للمكالمات والإنترنت وهي كما يلي:

باقات الإنترنت والمكالمات اليومية الغير محدودة

يمكن لجميع عملاء شركة الاتصالات السعودية زين التمتع بـ أجدد الباقات اليومية الغير محدودة، ويستطيع المشترك الاختيار بين باقة المكالمات المحلية والإنترنت غير المحدودة أو باقة الإنترنت غير المحدودة حسب طبيعة الاستخدام اليومي للمشترك، وتتميز هذه الباقات بالأتي:-

يتم تجديد الباقة تلقائيًا، ويمكنك إلغاء التجديد التلقائي بإرسال كود إيقاف التجديد تلقائيًا.

من أجل التأكد من صلاحية اشتراكك يرجى إرسال BC إلى 959

الأسعار المذكورة غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، أما في حالة الخطوط الصوتية مسبقة الدفع فتُخصم ضريبة القيمة المضافة 5% عند إعادة شحن رصيدك.

لا يتم تطبيق سياسة الاستخدام العادل.

ومن هذه الباقات ما يلي:

باقة الإنترنت والمكالمات المحلية اليومية بلا حدود

وتتميز باقة الأنترنت والمكالمات المحلية اليومية بالعديد من المتميزات وهي:

صالحة الباقة لمدة 24 ساعة.

تبلغ تكلفه الباقة 15 ريال سعودي.

يمكن الاشتراك من خلال إرسال إلى 959AUL

لإلغاء التجديد تلقائياً قم بإرسال إلى 959CAUL

لإلغاء التفعيل قم بإرسال إلى 959DAUL

تتميز باقة الإنترنت اليومية بلا حدود بالعديد من المميزات وهي:

مدة صلاحية الباقة 24 ساعة.

تبلغ تكلفتها 11 ريال سعودي.

للاشتراك في الباقة قم بإرسال إلى 959DUL

من أجل إلغاء التجديد تلقائياً قم بإرسال إلى 959CDUL

لإلغاء التفعيل قم بإرسال إلى 959DDUL

عروض زين مسبقة الدفع لباقات ا لمكالمات الغير محدودة



تقد شركة الاتصالات زين العديد من الباقات المخصصة للمكالمات اليومية والتي يمكن لجميع المشتركين بها الاستمتاع باتصالات لا تنتهي داخل شبكة زين، ومن أهم هذه الباقات ما يأتي:

الباقة الأولى

سارية لمدة يوم واحد فقط.

تكلفتها 1.5 ريال سعودي

كود التفعيل 1005

وكود إيقاف التجديد تلقائيًا CA1005

كود إيقاف التفعيل C1005

الباقة الثانية

سارية لمدة 7 أيام.

تبلغ قيمة تكلفتها 7 ريال سعودي.

كود التفعيل 1006

كود إيقاف التجديد تلقائيًا CA1006

وكود إيقاف التفعيل C1006

الباقة الثالثة

سارية لمدة 30 يوم

تبلغ قيمة تكلفتها 25 ريال سعودي

كود التفعيل 1007

وكود إيقاف التجديد تلقائيًا CA1007

كود إيقاف التفعيل C1007

يتم إرسال كود التفعيل/ إيقاف التفعيل إلى 959 *

لمعرفة المدة المتبقية للمكالمات اتصل بـ #142*

عروض زين مسبقة الدفع لباقات الانترنت

وتأتي عروض زين مسبقة الدفع علي باقات الانترنت علي النحو التالي:

باقة 25 جيجابايت و25 جيجابايت إضافية ليوتيوب

وهذه الباقة تتمثل فيما يلي:-

تدعم هذه الباقة اتصال 5G .

. تتضمن 25 جيجابايت إنترنت بالإضافة إلى 25 جيجابايت من أجل استخدام اليوتيوب.

تبلغ تكلفة الباقة 99 ريال شهرياً غير متضمنة ضريبة القيمة المضافة.

رقم كود التجديد 408.

باقة 75 جيجابايت و75 جيجابايت ليوتيوب

وهذه الباقة تتمثل فيما يلي:

تتضمن 75 جيجابايت إنترنت بالإضافة إلى 75 جيجابايت لاستخدام اليوتيوب.

تدعم هذه الباقة اتصال 5G .

. توفر خدمة اشتراك مجاني لمدة شهرين OSN Streaming

تبلغ قيمة تكلفة الباقة 199 ريال شهرياً غير متضمنة ضريبة القيمة المضافة.

كود التجديد 410.

باقة 100 جيجا و100 جيجا ليوتيوب

وهذه الباقة تتمثل فيما يلي:

تدعم هذه الباقة اتصال 5G .

. تتضمن 100 جيجا إنترنت بالإضافة إلى 100 جيجا لليوتيوب.

التكلفة 299 ريال شهرياً غير متضمنة ضريبة القيمة المضافة.

كود التجديد 421

باقة 150 جيجا و150 جيجا ليوتيوب

وهذه الباقة تتمثل فيما يلي:

تدعم هذه الباقة اتصال 5G .

. تقدم 150 جيجا إنترنت بالإضافة إلى 150 جيجا استخدام اليوتيوب

تبلغ سعر التكلفة 399 ريال شهرياً غير متضمنة ضريبة القيمة المضافة

كود التجديد 422.

كيف اعرف باقتي في زين

يبحث الكثير من مشتركي شركة زين للاتصالات عن أسهل لطريقة لاستعلام عن النظام الذي يتم محاسبة المستخدم عليه، سواء المشتركين في الأنظمة مسبقة الدفع، أو أنظمة الفواتير، وقد أتاحت الشركة العديد من الطرق التي يمكن من خلالها التعرف على باقة المحاسبة الخاصة بالمشترك، وذلك بإتباع الخطوات التالية:

الاستعلام من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني لشركة الاتصالات السعودية زين، حيث يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى الموقع بحسابه الخاص، والتعرف على الباقة المشترك بها.

القيام بإرسال رسالة نصية إلى رقم 959 .

. التوجه إلى أقرب فرع من فروع زين للاتصالات والتعرف على النظام المشترك به.

الاتصال بخدمة العملاء عبر الرقم المخصص لـ خدمة العملاء زين وهو 00966590000959 .

. التعرف على الباقة المشترك بها، من خلال تطبيق زين، والمتاح لجميع أنواع الهاتف الجوال.

في نهاية المقال نكون قد قمنا بتقديم عروض زين مسبقة الدفع لباقات الانترنت والمكالمات التي تناسب جميع المشتركين بها، وطريقة معرفة الباقة المشترك بها العميل.

