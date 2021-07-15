أبو الغيط: تبعات اعتذار الحريري خطيرة على لبنان

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط عن خيبة أمل كبيرة إزاء قرار رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الاعتذار عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.
وقال أبو الغيط - في تصريحات صحفية من نيويورك حيث يشارك في جلسة مجلس الأمن عن ليبيا - إنه يعتقد أن تبعات اعتذار الحريري قد تكون خطيرة علي مستقبل الوضع في لبنان.
وتعهد الأمين العام بمواصلة الجامعة العربية مواكبتها للوضع في لبنان ومد يد الدعم له في هذا الظرف الدقيق من تاريخه الحديث. وناشد المجتمع الدولي الاستمرار في مساعدة الشعب اللبناني في هذا الظرف الدقيق.
وقال أبو الغيط إن مسئولية الفشل والتعطيل في التوصل إلى التوافق السياسي باتت معروفة للقاصي والداني؛ وان كان الإنصاف يقتضي أيضاً تحميل جميع السياسيين اللبنانيين مسؤولية إيصال لبنان إلى هذا الوضع المتدهور الذي لا يستحقه شعب لبنان الصامد والمثابر.
وأعرب الأمين العام عن الجامعة العربية عن ضرروه التزام جميع الأطراف باتفاق الطائف، نصاً وروحاً، كأساس للعملية السياسية في لبنان.
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