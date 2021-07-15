معايير شراء مديونية بنك الجزيرة.. كيفية الاشتراك في تمويل دينار

تعتمد عملية شراء مديونية بنك الجزيرة على تحويل مديونية التي تخص العميل من أحد مصارف السعودية إلى مصرف آخر بناء على العوامل والظروف والأسباب والتي تختلف من مصرف إلى آخر، وخدمة شراء المديونية للتمويل الشخصي هي أحد الخدمات المقدمة من مصرف بنك الجزيرة لعملائه لتحويل التمويل إلى البنك، وهو عبارة عن قرض مبني على المرابحة ويتيح لجميع العملاء أقصى أستفادة من التمويل وأيضا يتيح لهم الحصول على مبلغ تمويلي أكبر، ويتميز بنك الجزيرة بهذه الخدمة. معايير شراء مديونية بنك الجزيرة يلزم على العميل أن يتمتع بسجل ائتماني نظيف

يلزم أن لا يقل عمر العميل عن 20 عام ولا يزيد عن 60

يجب أن يكون العميل موظف في القطاع الحكومي

إن كان العميل يعمل في القطاع الخاص يجب أن لا تقل مدة خدمته عن ستة أشهر

العمل في القطاع الشبه الحكومي يتطلب أن يكون قد أمضى ثلاثة أشهر على الأقل في العمل

يلزم أن لا يقل الراتب الشهري الصافي الخاص بالعميل الذي يعمل في القطاع الحكومي أو شبه حكومي عن 6.000 ريال سعودي وإذا كان التمويل للقطاع العسكري فيجب أن يكون 12.000 ريال سعودي

فيجب أن يكون 12.000 ريال سعودي يتم تحديد الحد الأدنى للقطاع الخاص بحسب اتفاقية البنك وبحسب حالة كل عميل

يلزم أن لا تزيد المديونية التي تتواجد في البنك عن 90% من مبلغ التمويل والذي يتم الحصول عليه من قبل البنك. معايير شراء مديونية بنك الجزيرة كيف أقوم بشراء المديونية من بنك الجزيرة أولا تعبئة النموذج الخاص من خلال الموقع الإلكتروني لـ بنك الجزيرة إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم والبريد الإلكتروني والمدينة والدخل الشهري ورقم الهاتف والحالة الوظيفية بعد تعبئة النموذج بالبيانات التي سبق أن ذكرناها يجب الاتصال على الرقم الخاص بالبنك وهو “8002449999” تقديم طلب تحويل المديونية من خلال أي فرع منتشر من فروع البنك. الأوراق المطلوبة من أجل شراء المديونية من قبل بنك الجزيرة صورة بطاقة الهوية الوطنية التي تخص العميل

خطاب تعريف بالراتب الخاص صادر من جهة العمل

كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر أو بآخر ثلاث رواتب

خطاب عدم ممانعة لتحويل المديونية من قبل البنك الذي يتعامل معه العميل إلى بنك الجزيرة

من قبل البنك الذي يتعامل معه العميل إلى بنك الجزيرة تعبئة النموذج الخاص بالبيانات

الذهاب إلى الفرع وتقديم جميع الأوراق. كيف أقوم بشراء المديونية من بنك الجزيرةالأوراق المطلوبة من أجل شراء المديونية من قبل بنك الجزيرة الوسوم

تعتمد عملية شراء مديونية بنك الجزيرة على تحويل مديونية التي تخص العميل من أحد مصارف السعودية إلى مصرف آخر بناء على العوامل والظروف والأسباب والتي تختلف من مصرف إلى آخر، وخدمة شراء المديونية للتمويل الشخصي هي أحد الخدمات المقدمة من مصرف بنك الجزيرة لعملائه لتحويل التمويل إلى البنك، وهو عبارة عن قرض مبني على المرابحة ويتيح لجميع العملاء أقصى أستفادة من التمويل وأيضا يتيح لهم الحصول على مبلغ تمويلي أكبر، ويتميز بنك الجزيرة بهذه الخدمة. معايير شراء مديونية بنك الجزيرة يلزم على العميل أن يتمتع بسجل ائتماني نظيف

يلزم أن لا يقل عمر العميل عن 20 عام ولا يزيد عن 60

يجب أن يكون العميل موظف في القطاع الحكومي

إن كان العميل يعمل في القطاع الخاص يجب أن لا تقل مدة خدمته عن ستة أشهر

العمل في القطاع الشبه الحكومي يتطلب أن يكون قد أمضى ثلاثة أشهر على الأقل في العمل

يلزم أن لا يقل الراتب الشهري الصافي الخاص بالعميل الذي يعمل في القطاع الحكومي أو شبه حكومي عن 6.000 ريال سعودي وإذا كان التمويل للقطاع العسكري فيجب أن يكون 12.000 ريال سعودي

فيجب أن يكون 12.000 ريال سعودي يتم تحديد الحد الأدنى للقطاع الخاص بحسب اتفاقية البنك وبحسب حالة كل عميل

يلزم أن لا تزيد المديونية التي تتواجد في البنك عن 90% من مبلغ التمويل والذي يتم الحصول عليه من قبل البنك. معايير شراء مديونية بنك الجزيرة كيف أقوم بشراء المديونية من بنك الجزيرة أولا تعبئة النموذج الخاص من خلال الموقع الإلكتروني لـ بنك الجزيرة إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم والبريد الإلكتروني والمدينة والدخل الشهري ورقم الهاتف والحالة الوظيفية بعد تعبئة النموذج بالبيانات التي سبق أن ذكرناها يجب الاتصال على الرقم الخاص بالبنك وهو “8002449999” تقديم طلب تحويل المديونية من خلال أي فرع منتشر من فروع البنك. الأوراق المطلوبة من أجل شراء المديونية من قبل بنك الجزيرة صورة بطاقة الهوية الوطنية التي تخص العميل

خطاب تعريف بالراتب الخاص صادر من جهة العمل

كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر أو بآخر ثلاث رواتب

خطاب عدم ممانعة لتحويل المديونية من قبل البنك الذي يتعامل معه العميل إلى بنك الجزيرة

من قبل البنك الذي يتعامل معه العميل إلى بنك الجزيرة تعبئة النموذج الخاص بالبيانات

الذهاب إلى الفرع وتقديم جميع الأوراق. كيف أقوم بشراء المديونية من بنك الجزيرةالأوراق المطلوبة من أجل شراء المديونية من قبل بنك الجزيرة

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