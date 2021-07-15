الشركة الوطنية للتمويل الشروط وطريقة الحصول على التمويل

الشركة الوطنية للتمويل تعد واحدة من أهم وأفضل الشركات التي تقوم بتقديم التمويل الشخصي للأفراد من داخل المملكة العربية السعودية سواء من السعوديين أو المقيمين المنطبق عليهم شروط الوطنية للتمويل حيث يقبل الأفراد على الحصول على الشركة بسبب قلة نسبة الفائدة في الوطنية للتمويل بالإضافة إلى تقديمها للعديد من المنتجات المختلفة والمتميزة للقطاعات المختلفة بالسوق السعودي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على الشركة الوطنية للتمويل.

الشركة الوطنية للتمويل

تقدم الشركة الوطنية للتمويل العديد من حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تلبي احتياجات جميع المستخدمين داخل المملكة، وقد قامت الشركة بوضع بعض الشروط الهامة التي يجب توافرها وتتلخص في:

يجب ألا تقل مدة عمل المتقدم للحصول على التمويل عن 6 أشهر.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على التمويل يتحصل شهريًا على مبلغ 4500 ريال سعودي على الأقل.

يجب أن يكون عمر المتقدم للحصول على التمويل 21 عامًا أو أكثر.

شروط الوطنية للتمويلطريقة الحصول على تمويل الأفراد شركة الوطنية للتمويل

ينبغي على الراغب في الحصول على التمويل عبر شركة الوطنية للتمويل المرور ببعض الخطوات الهامة وهي:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة الوطنية للتمويل.

التوجه إلى أيقونة التمويل الموجودة بأعلى الصفحة ومن ثم يتم اختيار كلمة الأفراد.

يتم فتح صفحة جديدة يظهر من خلالها بعض المعلومات المتعلقة بتمويل الأفراد ومن ثم يتم الضغط على كلمة تقدم بطلبك الآن.

يطلب بعد ذلك الموقع من العميل كتابة بعض البيانات منها الاسم ورقم الهوية ورقم الجوال وكذلك كتابة قيمة الدخل الشهري، والبريد الإلكتروني ومن ثم يتعين على العميل اختيار نوع السلعة المرغوب فيها، بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى.

يتم بعد الانتهاء من كتابة كافة البيانات المطلوبة الضغط على كلمة تقدم بطلبك الآن.

أرقام شركة الوطنية للتمويل

قامت الشركة بتوفير رقم موحد يمكن للعملاء من خلاله تقديم الاقتراحات والشكاوى بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن كافة المنتجات التي تقوم بتقديمها الشركة للعملاء على أن يتم الاتصال على رقم 920011811، أو يمكن أيضًا التواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني: [email protected]