خطوات التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور 1443 ورسوم حجز الخدمة

خطوات التسجيل في خدمة النقل المدرسي 1443 عبر نظام نور ورسوم حجز الخدمة، حيث تم الإعلان عبر نظام نور بالتعاون مع شركة تطوير والتي تعتمد عليها وزارة التعليم فيما يخص النقل المدرسي، عن بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل 1443 عبر نظام نور. ومن جهتها طالبت شركة تطوير أولياء الأمور بسرعة الحجز وتسجيل أبنائهم الطلاب في خدمة النقل بالباصات المدرسية، حيث يتم إتاحة الخدمة للفئات الأكثر حاجة مع تطبيق كافة المعايير الخاصة بالأولوية، لذا نتناول معكم بالتفصيل رابط وخطوات التسجيل في خدمة النقل المدرسي 1443 عبر نظام نور.

التسجيل في خدمة النقل المدرسي 1443 نظام نور

طلبت شركة تطوير المسؤولة عن النقل المدرسي للعام الدراسي 1443 والذي تم تكليفها من قبل وزارة التعليم السعودية، من أولياء الأمور تسجيل أبنائهم في وقت مبكر على قدر الإمكان، حيث تخضع عملية فرز الطلبات للدراسة وتُطبق معايير الأهلية والأولية لضمان إتاحتها للفئات الأكثر احتياجاً لتلك الخدمة، وذلك مع الوضع في الاعتبار سلامة الطلاب والبعد الاجتماعي. ولكي تتمكن من التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور، يتم أولاً الدخول إلى حساب ولي الأمر عبر نظام نور وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور و رمز التحقق الظاهر على الشاشة ثم الضغط على تسجيل الدخول.

بعد تسجل الدخول في صفحة ولي الأمر بنظام نور يتم فتح صفحة جديدة، هنا عليك الضغط على خدمة النقل المدرسي وسوف تفتح صفحة بها أسماء الطُلاب المُسجلين من خلال حساب ولي الأمر في نظام نور. يتم إدخال اسم الطالب المطلوب حجز خدمة الباصات المدرسية له والضغط على كلمة نقر، ويتم فتح صفحة تختص بالشروط والأحكام بالإضافة إلى التعليمات العامة الخاصة بخدمة النقل المدرسي، يتم قراءتها بعناية ثم الضغط على إقرار الإطلاع عليها ثم الضغط على موافق.

التسجيل في خدمة الباصات المدرسية

يتم فتح صفحة تخص إضافة بيانات الطالب وهي الخطوة التالية للتسجيل في خدمة النقل المدرسي، تتضمن تلك البيانات اسم الطالب، اسم المدرسة، الشارع الرئيسي و الشارع الفرعي. وهناك بيانات أُخرى لاستكمال التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور، ومنها الحالة الصحية للطالب، حالة أسرة الطالب الاجتماعية، هل للطالب أخوة مشغولين بالنقل يتم الرد بنعم أم لا، هل يفصل سكن الطالب عن المدرسة طريق رئيسي نعم أم لا!، ثم يتم إضافة الرقم الوطني ورقم المنزل.

سيتطلب أيضاً التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور 1443 إضافة الموقع الجغرافي، هاتف المنزل ورقم الجوال، وبعد التأكد من كافة المعلومات وتحديد الموقع على الخريطة يتم الضغط على تأكيد الطلب، يتم إرسال رمز للتحقق على رقم الجوال الخاص بولي الأمر، يرجى إدخاله بشكل صحيح ثم النقر على أيقونة تأكيد، وسوف تفتح صفحة توضح أن مبلغ حجز خدمة النقل المدرسي هو 200 ريال ويتم الدفع من خلال نظام سداد.