رابط نتائج شهادة التاسع سوريا حسب الاسم عبر رابط موقع وزارة التربية السورية 2021

رابط نتائج شهادة التاسع سوريا حسب الاسم عبر رابط موقع وزارة التربية السورية، إذا كنت تبحث عن رابط موقع وزارة التربية السورية تستطيع الحصول عليه بكل سهولة، بمجرد إدخال الاسم بالكامل أو رقم الاكتتاب تستطيع الحصول على النتيجة في الحال.

الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم السوري .

قامت وزارة التربية السورية بمحاولة أكمال امتحانات الطلاب وبالأخص في الصف التاسع شهادة التعليم الأساسي، حتى يستطيعوا اجتياز العام الدراسي بسهولة دون تعرض أي من الطلاب لأي عدوى الفيروس.

بمحاولة أكمال امتحانات الطلاب وبالأخص في الصف التاسع شهادة التعليم الأساسي، حتى يستطيعوا اجتياز العام الدراسي بسهولة دون تعرض أي من الطلاب لأي عدوى الفيروس. بعد أجراء الامتحانات وفقًا للإجراءات الاحترازية أصبح الطلاب في انتظار الإعلان عن نتائج الامتحانات وانتهاء تصحيحها، حيث أن الوزارة قامت بالإعلان عن موعد انتهاء تصحيح الامتحانات تحميلها على موقع وزارة التربية السورية.

من خلال بيانات بسيطة سوف يتوجب عليك إدخالها مثل الاسم أو رقم الاكتتاب تستطيع الحصول على نتيجة الصف التاسع شهادة التعليم الأساسي بكل سهولة، من خلال رابط موقع وزارة التربية السورية.

رابط نتائج شهادة التاسع سوريا 2021

أوائل الصف التاسع سوريا 2021

قامت وزارة التربية بتقدير نسبة النجاح في العام الحالي 2021 حوالي 76.23% حيث أن نسبة النجاح في العام الماضي كانت 69.85% أي أن نسبة النجاح في العام الحالي انخفضت تأثيرًا بالتغييرات التي تم إجرائها.

عدد الناجحين من الطلاب يقرب إلى 225463 طالب من بين عدد 300000 طالب في العام الحالي، وجاءت أسماء أوائل الطالبة وهم:

على محمد ديب.

سليمان يحي كوسي.

بيان مازن السيروان.

اليمار نوفل جوسي.

اريف رومضان عبد اللطيف.

دينا وليد المطلق.

مجد بسام فضة رضوان.

بيير حليم خليل.

ماهو ايمن الشرع.

يحي بركات ابراهيم.

محمد سليمان العدي.

عبد الله عمار شاكر.

جوي ماجد سليمان.

لجين خالد وتر.

جود معتصم كنعان.

جويل انطون مكسور.

نهاد طارق الكيسي.

مايا أنس المجذوب.

سارة عبد الغفار اللافي.

الصفا محمود عز الدين.

كانت تلك أسماء أول 20 طالب حصلوا على درجات مرتفعة، وجميعهم إجمالي الدرجات الحاصلين عليها 3100 درجة.

وهكذا نكون قد تعرفنا على نتائج شهادة التاسع في سوريا وكذلك تعرفنا على أوائل الطلاب ألف مبروك النجاح للطلاب.