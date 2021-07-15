رابط نتائج القبول الموحد للجامعات السعودية 1442 عبر القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات

رابط نتائج القبول الموحد للجامعات والكليات التقنية بالمملكة العربية السعودية، من أكثر الموضوعات بحثاً مع إعلان نتائج القبول للكلية التقنية بالرياض اليوم الخميس الموافق 15 يوليو 2021، وذلك لنتائج الفرز الأول وتأكيد القبول التي تقرر موعد إعلانها في الخامس من ذي الحجة الجاري، على أن يتم إعلان نتائج القبول النهائي يوم 7 ذي الحجة 1442 الموافق 17 يوليو الجاري، وسيتم إعلان نتائج باقي الجامعات والكليات التقنية خلال الأيام القادمة حسب الجدول الزمني المحدد للإعلان عن نتائج القبول، وللتعرف على هذه النتائج يستطيع المتقدمين إلكترونياً الحصول على نتائج القبول للجامعات، من القبول الإلكتروني الموحد للطلاب وكذا للطلبات.

الدخول على الموقع الإلكتروني للطلاب “rbu-admit.edu.sa“.

والدخول على الموقع الإلكتروني للطالبات “rgu-admit.edu.sa“.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموحد للجامعات السعودية

إعلان نتيجة الفرز الأول الخميس الموافق 5 ذي الحجة 1442.

صدور نتائج الفرز النهائي السبت الموافق 7 ذي الحجة 1442.

تأكيد نتائج القبول السبت الموافق 13 ذي الحجة 1442.

الجدول الزمني لإعلان نتائج الفرز للقبول بالجامعات السعودية 1442القبول للجامعات السعودية والكليات التقنية بالرياض

تم فتح باب التسجيل للدخول للجامعات السعودية والكليات التقنية بالرياض، بدايةً من 3 ذي القعدة 1442 لبعض الكليات واستمر التسجيل حتي أوائل شهر ذي الحجة الجاري، حيث حددت كل كلية وجامعة شروط القبول لديها والمؤهلات المطلوبة سواء من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم، وخلال الفترة الماضية كانت بوابة القبول والتسجيل لكل جامعة وكلية تقنية تفحص الطلبات المقدمة لديها إلكترونياً، وبدأ اليوم الخميس 5 ذي الحجة الإعلان عن بعض نتائج الكليات سواء للطلاب أو الطالبات.

القبول الموحد للجامعات السعودية

هي الطريقة الرسمية الإلكترونية للتقديم على الجامعات والكليات التقنية بالمملكة العربية السعودية، فقد حدد القبول الموحد للجامعات مواعيد التسجيل الإلكتروني لكل جامعة وكلية تقنية، وتم تحديد موعد لغلق التسجيل كلاً حسب النظام المتبع في كل كلية وجامعة سعودية، وكذالك تحدد موعد لإعلان النتائج كما أوضحناه خلال السطور السابقة، على أن تكون هذه النتائج متاحة للطلاب والطالبات على الموقع الإلكتروني المخصص لكل منهم، تسهيلاً عليهم في عملية البحث واستخراج النتائج دون حدوث ضغط خلال التعرف على النتيجة.