شراكة تعليمية بين "أكاديمية قرقاش" وجامعة "هوبكنز"

أعلنت كلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة "جونز هوبكنز" في واشنطن، الخميس، عن شراكة تعليمية ومنهجية مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية للتعليم العالي.

وستشمل الشراكة تعاونا في تنمية وتطوير الطلاب الدبلوماسيين في العالم، وتوفير الوسائل اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية.

وقال المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة في الإمارات، الدكتور أنور قرقاش، إن فضل المبادرة يعود إلى مؤسس الإمارات، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وأكد قرقاش أن الهدف الأساس من المبادرة الأكاديمية هو تفعيل الشراكة بين الإماراتيين والأميركيين، على مواجهة التغير المناخي والتسامح الديني وتفعيل دور المرأة والتطوّر العلمي، مع اقتراب الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات.

وقالت مندوبة دولة الامارات لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبه، إن الشباب العربي يتطلع إلى التعلم والتقدم ومواجهة المتغيرات الإقليمية، فضلا عن حماية حقوق المرأة والأقليات.