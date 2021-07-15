كوبيش يؤكد أهمية إجراء الانتخابات الليبية فى موعدها ويحذر من الفوضى

جدة - نرمين السيد - أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الدعم إلى ليبيا يان كوبيش، اليوم الخميس، على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ليبية حرة ونزيهة فى 24 ديسمبر المقبل، لافتًا إلى استجابة كل الأطراف التى حاورها خلال الفترة الماضية لهذا المطلب.





وأضاف كوبيش، خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا وأوردتها بوابة الوسط الليبية، " أخشى أن الكثيرين ليسوا مستعدين للتصرف تباعا"، مؤكدا أهمية إجراء الانتخابات فى موعدها تفاديا لوقوع البلاد مجددا فى الصراع والعنف والفوضى. وقال إن المداولات الخاصة بمناقشة القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات فى جنيف، أظهرت انقسام أعضاء ملتقى الحوار السياسى فى كتل مختلفة ومصالح مختلفة لكل منها انتماءتها، مشيرا إلى أن هذه الكتل حافظت على مواقفها المتحجرة، كما ورد فى مقترحاتها، ولم يتمكن الملتقى من التوصل إلى توافق نهائى بشأن القاعدة الدستورية.

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