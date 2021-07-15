وفد من البرلمان العربى يلتقى قيادات المرأة بالاتحاد البرلمانى الدولى بجنيف

جدة - نرمين السيد - التقى وفد رفيع المستوى من البرلمان العربى، يضم كل من الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمرى رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، والنائبة أميرة شرف الدين عضو البرلمان العربى، اليوم الخميس، فريق عمل تمكين المرأة والنوع الاجتماعى بالاتحاد البرلمانى الدولى فى جنيف.





جاء ذلك فى إطار الزيارة التى يقوم بها وفد رفيع المستوى من البرلمان العربى إلى الاتحاد البرلمانى الدولى بجنيف برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومى رئيس البرلمان، لاستكمال بناء العلاقات المؤسسية بين البرلمان العربى والاتحاد البرلمانى الدولى، خاصة فى مجال النوع الاجتماعى وتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى مواجهة العنف ضد المرأة بصفة عامة وفى مجال العمل السياسى والبرلمانى بصفة خاصة.

وأفاد بيان صادر عن البرلمان العربى اليوم، أنه تم التباحث بين الجانبين بشأن تأسيس آلية مؤسسية للتواصل بين البرلمانيات بالبرلمان العربى ومنتدى البرلمانيات العرب، ومنتدى البرلمانيات التابع للاتحاد البرلمانى الدولى للتشارك فى الموضوعات ذات الأولوية للجانبين، وفى مقدمتها تمكين المرأة وحمايتها من العنف بكافة أشكاله، والتعاون لبناء قصص ونماذج نجاح للمرأة العربية، خاصة فى المجال البرلمانى.

وتطرق النقاش بين الجانبين، حيث أشاد فريق عمل تمكين المرأة والنوع الاجتماعى بالاتحاد البرلمانى الدولى بدور البرلمان العربى مؤخراً، والذى ظهر جلياً من خلال تقديم العديد من المبادرات الفعالة بشأن المرأة، والتى تعزز من دورهن وتمكينهن، بما ينعكس على المجتمعات بتغيير إيجابى باعتبارها ركن أساسى وشريك فى بناء المجتمع.

وأكدت الدكتورة مستورة الشمرى خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز دور البرلمانيات بشكل أكبر بما يتواكب مع ضرورة تواجدها وحضورها كشريك أساسى فى عملية التنمية، فضلاً عن ضرورة تلبية احتياجاتهن الفعلية وعدم الاكتفاء بالنظرة المحدودة والتقليدية لهن، وأكدت على ضرورة الاستماع إلى البرلمانيات لمعرفة احتياجاتهم وتطلعاتهم وأولوياتهم وليس فقط الاكتفاء بنظرة الخبراء والبيروقراط بالمنظمات الإقليمية والدولية العاملة فى مجال تمكين المرأة.

وأشارت الشمرى إلى ضرورة مراجعة إسهامات وعمل الاتحاد البرلمانى الدولى لتمكين المرأة العربية، وضرورة إنشاء قاعدة بيانات متكاملة حول البرلمانيات العرب وعدم الاقتصار على الحصر العددى، وضرورة التشارك، من أجل ضبط إيقاع العمل البرلمانى للحفاظ على البرلمانيات وتقديم الدعم والتمكين من أدوات العمل البرلمانى، وأكدت على الخطة الطموحة التى تتبناه فى البرلمان العربى ضمن استراتيجية عمله الجديدة، والتى تشهد تنفيذ فعلى حسب القدرات على التنفيذ والأولويات للمرأة العربية.

كما نوهت الدكتورة مستورة الشمرى إلى تأسيس منتدى البرلمانيات العرب كإطار مؤسسى جامع وآلية مؤسسية للتواصل بين البرلمانيات العرب والاتفاق على الأولويات التشريعية فى مجال تمكين البرلمانيات، وأيضا الاهتمام بالقضايا الغائبة مثل اللاجئات ودمجهم فى المجتمعات العربية والاهتمام بقضايا الصحة والتعليم لهن، كما لفتت "رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب"، إلى المبادرة التى تقدمت بها، والتى ستنفذ خلال شهرى أغسطس وسبتمبر، وهى أول دبلومة تطبيقية مخصصة للبرلمانيات العرب لتمكينهم من أداوت العمل البرلمانى والتطورات فى هذا المجال.

ومن جانبها، أكدت النائبة أميرة شرف الدين، على ضرورة بلورة رؤية محددة بتوفير بيئة قانونية رادعة لكل أشكال العنف ضد المرأة وحشد الجهود البرلمانية والقانونية عربياً للتصدى لها كإطار رادع من شأنه أن يكفل حق المرأة، مستشهدة بحالة النائبة التونسية عبير موسى، وما تتعرض له من اعتداءات عنف ممنهج والذى يتعارض مع ما شرعته القوانين والمواثيق والشرائع السماوية.

وقدمت شرف الدين مجموعة من التوصيات والتى تمثل إطار للعمل، وتحث الاتحاد البرلمانى الدولى على المزيد من التعاون من أجل حماية البرلمانيات، ومن أهم التوصيات ضرورة التدخل الفورى وتوجيه بيانات وقرارات رادعة للعنف ضد البرلمانيات، ويكون ذلك علنياً كأداة لردع المخالف، مع ضرورة مراجعة التشريعات بما يكفل مواجهة العنف ضد المرأة بكل حسم، ووضع اتفاقيات دولية أو تشريعات وطنية تضمن حماية المرأة البرلمانية وحمايتها من العنف، وضربت مثلاً بالعنف ضد البرلمانيات على مواقع التواصل الاجتماعى وطالبت بضرورة التجريم لهذا الفعل وتحديد عقوبات مناسبة له، كما طالبت بوضع مدونة سلوك برلمانى لمواجهة ومقاومة العنف ضد المرأة البرلمانية.