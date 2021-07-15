نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف وزارة العمل manpower.gov.om إعلان 1000 وظيفة حكومية بالأوامر السامية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف وزارة العمل manpower.gov.om التي تم الإعلان عنها اليوم الخميس 5 ذي الحجة 1442 بوزارة العمل في سلطنة عمان، حيث قام جلالة السلطان المعظم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بتوفير العديد من الوظائف للشباب من ذوي المؤهلات المختلفة للعمل بالقطاع الحكومي بالسلطنة وفق عدد من الآليات والمعايير التي تتضمنها شروط العمل بتلك الوظائف.

وظائف وزارة العمل حسب الأوامر السامية

حيث تقوم وزارة العمل بالاهتمام بالشباب الخريجين، من شباب الخريجين والمتخرجين ضمن صفوف انتظار العمل، وذلك لإتاحة الأعمال المناسبة لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة، وتأتي ضمن مبادرة السلطنة لتشغيل الفرد العماني في قطاعات ومؤسسات السلطنة الحكومية والارتقاء بالمستوى التأهيلي لهم أيضا وفق الآليات المطلوبة لكل عمل على حدة، وقد قام العديد من الراغبين في العمل بالتسجيل الإلكتروني في رابط وزارة العمل فور التخرج وانتظروا فيما بعد إرسال رسائل التشغيل، ومع ارتفاع العديد من المطالبات من الشباب للجهات الحكومية بضرورة توظيفهم، واستجابة من جلالة السلطان لرغباتهم، تم إصدار أوامر سامية لوزارة العمل بإتاحة الوظائف الحكومية وإتاحتها للمؤهلات المتنوعة لجميع الشباب.

وزارة العمل في سلطنة عمان

هي الجهة المسؤولة عن العمل بالقطاع الحكومي بالسلطنة، وقد أعلنت اليوم الخميس 5 ذي الحجة 1442، في لإعلان السادس لتوظيف الشباب، عن إتاحة ألف وظيفة للراغبين في العمل في القطاعات الحكومية المختلفة،

الوظائف الحكومية المتاحة

تم إتاحة 1152 وظيفة في 14 مؤسسة حكومية.

يكون فيها 169 فرصة عمل بالإحلال، حيث يتم استبدال العاملين بعامين جدد أكثر كفاءة وأكثر تناسبا مع الوظائف.

يتم إتاحة عدد من الوظائف لذوي الإعاقة تقدر بإتاحة 9 وظائف جديدة.

الشهادات المطلوبة للوظائف

تتضمن الفرص الوظيفية شهادات ابتداء من الدكتوراة وحتى شهادة الدبلوم، بواقع شاغر واحد لشهادة الدكتوراة، و10 شواغر لشهادة الماجيستير، و1030 شاغرا لمؤهلات البكالوريوس، بينما تم إتاحة 103 وظيفة بالدبلوم بعد التعليم العام، وتم إتاحة أيضا 8 شواغر بدون مؤهل، على أن يتم إتاحة 659 وظيفة بالقطاع التعليمي منها 610 للمعلمات، لقبول مجال معلمة أولى بهدف إشغال حقل الوظائف بالكوادر الوطنية التي تم تأهيلها.

طريقة التسجيل في ال 1000 وظيفة عبر وظائف وزارة العمل manpower.gov.om