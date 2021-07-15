متى تبدأ إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص والحكومي 2021-1442

متى تبدأ إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص، وما هي عدد أيام الإجازة الرسمية وغيرها من الأسئلة الأخرى التي ضجت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان يوم وقفة عرفات من قبل المحكمة العليا، وذلك الموافق الأثنين 9 ذي الحجة، ولهذا فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية بعدها بساعات المواعيد الرسمية لإجازة عيد الأضحى لكلا من القطاع الخاص والعام.31

متى تبدأ إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص ؟

أعلنت المملكة العربية السعودية منذ أيام قليلة عن الموعد المنتظر لعيد الأضحى ووقفة عرفات وذلك تبعا لظهور هلال شهر ذي الحجة، ووفقاً لهذا فإن عيد الأضحى المبارك سوف يكون بحلول يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو و10 ذي الحجة.

وهذا ما دفع الموظفين في القطاع الخاص إلى طرح العديد من الأسئلة المتعلقة بموعد إجازة العيد الأضحى.

وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية، وفقًا لماء جاء من خلال محطات الأنباء الفضائية السعودية أن بداية الإجازة في القطاع الخاص والغير ربحي يبدأ من نهاية يوم الأحد الموافق 8 ذي الحجة على أن يكون يوم وقفة عرفات هو أولى أيام الإجازة الرسمية لهم.

وتستمر أيام الإجازة وفقاً لما صرحت به الوزارة لمدة 4 أيام، ويعود بعدها الموظفين إلى العمل.

وقد أكد أيضاً وفقا للائحة قوانين العمل أن هذه الإجازة الرسمية مدفوعة الأجر تقديرا من القطاع الخاص على المجهودات التي يظهرها العمال والموظفين طوال أيام العمل المتواصل.

إجازة عيد الأضحى 1442

مع اقتراب الموعد المحدد لعيد الأضحى بعد التصريحات التي أقرتها المملكة العربية السعودية بدأ موظفين كلا من القطاع الخاص والعام والغير ربحي في طرح الأسئلة عن إجازة عيد الأضحى والموعد المحدد بها.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صرحت عبر الصفحات الرسمية لها على كافة مواقع التواصل الاجتماعي عن مواعيد إجازة العيد، وعدد أيامها وذلك تنفيذا للوائح نظام العمل التي تنص على أحقية حصول الموظفين على إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد والمناسبات الرسمية.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 1442 للقطاع العام والبنوك

صرحت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية عن عدد أيام إجازة عيد الأضحى لكل من القطاع العام والبنوك بعد تأكد موعد أول أيام عيد الأضحى، وهي:

عدد أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع العام (الحكومي) هي 11 يوم.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 1442 للبنوك هي 9 أيام، وهكذا نكون قد تعرفنا من خلال هذا المقال على إجابة سؤال متى تبدأ إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص.

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