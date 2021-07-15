رابط نتائج القبول الموحد للطلاب في جامعات الرياض 1443 تم الإعلان اليوم على نتائج القبول الموحد للطلاب بالجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض وفقًا للفترة الزمنية التي حددتها اللجنة المشرفة على القبول الإلكتروني الموحد للطالبات والطلاب.

رابط نتائج القبول الموحد للطلاب في جامعات الرياض 1443

فقد أوضحت اللجنة بوقت سالف عن موعد إغلاق بوابة القبول الإلكتروني لكافة التخصصات في يوم السبت الموافق 30-11-1442، على أن يكون موعد إعلان نتائج المرشحين من الطالبات والطلاب يوم الأحد 1-12-1442 على بوابتي القبول الخاصة بالكليات. والتي تتطلب مقابلة شخصية بنفس التوقيت، وقد أشارت اللجنة أن موعد إعلان نتائج القبول الموحد الفرز الأول وبداية تأكيد القبول للطلاب عبر البوابة يكون يوم الخميس الموافق 5-12-1442.

حيث تتم المفاضلة بين المرشحين حسب الرغبة الأولى. وفيما سيكون موعد إعلان نتائج الفرز النهائية وبداية تأكيد القبول للطالبات عبر البوابة الرسمية يوم السبت الموافق 7-12-1442، وسيكون أخر موعد للفرز النهائي للطلاب يوم الأحد الموافق 8-12-1442 ، وأخر تأكيد للفرز النهائي للطالبات الجمعة الموافق 13-12-1442.

هذا وقد دعت اللجنة الطالبات والطلاب المقبولين للمبادرة في تأكيد القبول بالدخول على حساب الطالب في البوابة الإلكترونية للقبول الموحد للطلاب قبل نهاية المواعيد المحددة. حيث يتم استبعاد أي طالب لم يؤكد قبوله قبل نهاية الموعد المحدد عبر البوابة الإلكترونية للقبول.بينت اللجنة أن هناك قبول أخير ولكن للطلاب فقط سيتم الإعلان عنه يوم الأحد الموافق 8-12-1442. هذا ويشمل الفرز الأخير على جميع المرشحين من الطلاب للقبول بجميع الجامعات والكليات التقنية ببوابة القبول الموحد وذلك حسب الرغبات المُدخلة ووفقًا لمعايير المفاضلة المعتمدة.

استعلام نتائج القبول الموحد 1443

يمكن الاستعلام من خلال رابط القبول الموحد للطلاب، أو من خلال رابط القبول الموحد للطالبات، وهذا وقد دعت اللجنة الطلاب والطالبات ممن تقدموا للالتحاق بالكليات التقنية وجامعات الرياض بضرورة تأكيد القبول عبر حسابات الطلاب. ومن الجدير بالذكر أن القبول ليس بأولوية التقديم ولا يؤثر ذلك نهائيًا على التقديم طلما أن التقديم تم خلال المدة المحددة ووفقًا للخطة الزمنية الموضوعة، كما لا توجد أولوية لتاريخ الحصول على الشهادة.