الحريرى: مصر تسعى دائما لمصلحة لبنان.. ولم أناقش الاعتذار مع الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - قال سعد الحريرى زعيم تيار المستقبل والمعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية إن مصر تسعى دائما لمصلحة لبنان، موضحا أن لقاءه أمس بالرئيس عبد الفتاح السيسى تضمن تأكيد الدعم للاستقرار فى لبنان.





وأضاف الحريرى فى حوار تلفزيونى اليوم بقناة الجديد اللبنانية أن لقاءه مع الرئيس السيسى لم يتضمن نقاشا حول الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة، مشددا على أن مصر داعمة دائما ولديها علاقات متميزة مع لبنان.

وأوضح الحريرى أن زيارته لمصر تضمنت حديثا حول استيراد الغاز المصرى عبر الأردن وسوريا ليصل إلى لبنان من أجل توفير الطاقة فى لبنان بنسبة بين 50 و60 %، مؤكدا أن مباحثاته فى هذا الشأن لتستفيد منها الحكومة المقبلة أيا كان اسم رئيسها.

وردا على سؤال حول علاقته بالمملكة العربية السعودية، قال الحريرى إن السعودية أعطت السلام للبنان ولا تريد إلا الخير له كما كل دول الخليج.

وحول اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة اللبنانية المكلف بها، أكد الحريرى أنه التقى برئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون أكثر من 20 لقاء للتباحث بشأن تشكيل الحكومة منذ تكليفه بها فى 22 أكتوبر الماضى، وعلى مدى قرابة 9 أشهر لم يبد عون تعاونا – على حد قوله، معتبرا أن هناك رغبة من رئاسة الجمهورية بعدم التعاون معه ولا يريد منح الثقة ويتمسك بالثلث المعطل.

وأضاف أنه كان يرغب فى الاعتذار منذ فترة طويلة لكى لا يكون جزءا من تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، مفسحا المجال أمام اختيار اسم جديد ليتولى هذه المهمة، مؤكدا أن هناك رغبة بعدم مساعدته على تشكيل الحكومة مستشهدا على صحة حديثه بقيام الرئيس اللبنانى بإرسال رسالة إلى مجلس النواب لسحب التكليف منه فى سابقة لم تحدث من قبل – على حد وصفه.

وحول تسمية رئيس جديد للحكومة، أكد الحريرى أن الاستشارات النيابية الملزمة هى التى سيسفر عنها تكليف رئيس حكومة جديد مؤكدا أنه لم يحسم أمره ونواب تيار المستقبل فى المشاركة فى هذه الاستشارات النيابية المقبلة، موضحا أنه من غير المستبعد ألا يشارك فيها.