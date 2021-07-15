هجوم إلكترونى يستهدف مواقع الهيئات الحكومية بجزيرة القرم

جدة - نرمين السيد - أكد مستشار رئيس جمهورية القرم للمعلوماتية، أوليج كريوتشكوف، اليوم الخميس أن المواقع الإلكترونية لسلطات القرم تعرضت لهجوم إلكترونى واسع وأنه ستتم استعادة عملها فى القريب العاجل.





وقال كريوتشكوف، فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"،: "إنه تم تنفيذ هجوم واسع النطاق استهدف عددا من المواقع الإلكترونية للهيئات الحكومية فى شبه جزيرة القرم، وفى غضون ساعة، سيتم استعادة عمل جميع الموارد". وأضاف: "أن السلطات المختصة تحقق فى مصدر الهجوم الإلكترونى".. وتابع: "فى الوقت الحالى، المواقع الإلكترونية لرئيس الجمهورية وحكومة القرم والوزارات الإقليمية لا تعمل".

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