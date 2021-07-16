فرنسا: زعماء لبنان عاجزون عن حل الأزمة التى تسببوا بها

جدة - نرمين السيد - وقال للصحفيين فى الأمم المتحدة فى نيويورك: "ما فهمته هو أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى.. عرض تشكيل حكومة على الرئيس (ميشيل) عون.. الذى رفضها.. ومن المنطقى إذاً أن يصل رئيس الوزراء لأحكامه الخاصة".

وتابع لودريان: "هذا مجدداً حدث مروع آخر.. هناك انعدام تام للقدرة لدى الزعماء اللبنانيين على التوصل لحل للأزمة التى تسببوا فيها"، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث"

وقال لودريان "إن هذا التدمير الذاتى المستمر شهد للتو فصلاً جديداً، ولكن لا يزال الوقت متاحاً للنهوض مجدداً. هذا الأمر يضع المسؤولين السياسيين اللبنانيين أمام مسؤولياتهم"، مبدياً أسفه لاتخاذ الحريرى قراره قبل أيام من الذكرى الأولى للانفجار المروع فى مرفأ بيروت فى الرابع من أغسطس 2020.

بدورها، أبدت الأمم المتحدة أسفها لاعتذار الحريرى، وقالت متحدثة باسم المنظمة: "نأسف لعدم تمكن المسؤولين اللبنانيين من الاتفاق على تأليف حكومة جديدة. نكرر دعوتنا القادة السياسيين للبلاد إلى التفاهم سريعا على تشكيل حكومة جديدة تستطيع مواجهة التحديات الكثيرة فى البلد".

وفى وقت سابق من اليوم، اعتذر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريرى عن جهوده لتشكيل حكومة جديدة مما يقلص أكثر من أى وقت مضى فرص التوافق على حكومة فى أى وقت قريب للبدء بإنقاذ البلاد من الانهيار المالى.