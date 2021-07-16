إجازة الأحوال المدنية عيد الأضحى وطريقة حجز موعد

يبحث العديد من الأفراد عن موعد إجازة الأحوال المدنية عيد الأضحى والتي تعتبر ضمن الإجازات الرسمية داخل المملكة العربية السعودية ويتم الإعلان عن إجازات الأحوال المدنية من قبل الجهات الرسمية وكذلك يتم الإعلان عن دوام الأحوال المدنية الرسمي بعد انتهاء الإجازة ليتم من بعدها بدء الأحوال المدنية حجز موعد للأفراد بكل سهولة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على إجازة الأحوال المدنية عيد الأضحى.

إجازة الأحوال المدنية عيد الأضحى

أعلنت الأحوال المدنية عن موعد إجازة الأحوال المدنية عيد الأضحى والتي من المقرر أن تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 14 يوليو وتنتهي يوم 25 يوليو ليحصل الموظفين على إجازة لمدة عشرة أيام متواصلة، على أن يتم استئناف العمل بدءًا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة مباشرة.

مواعيد الأحوال المدنية بعد عيد الأضحى 1442

من المتوقع أن تقوم الأحوال المدنية باستئناف العمل فور انتهاء مدة الإجازة الرسمية وقدرها 10 أيام يوميًا من السبت وحتى يوم الخميس من كل أسبوع على أن تكون مواعيد الدوام على فترتين كالتالي:

تبدأ الفترة الصباحية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.

تبدأ الفترة المسائية الدوام من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة العاشرة مساءً.

أما عن المكاتب الخاصة بالأحوال المدنية للسيدات فيكون الدوام الرسمي يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً من السبت إلى الخميس.

يتم التوجه إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية.

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية، ومنها يتم اختيار الأحوال المدنية.

تطلب بعد ذلك المنصة من المستخدم كتابة رقم الهوية الوطنية للسعوديين أو رقم الإقامة للوافدين.

يتم بعد ذلك كتابة تاريخ الميلاد وإدخال رمز التحقق البشري، ومن ثم الضغط على أيقونة التحقق من البيانات.

يتم تحويل المستخدم إلى صفحة الحجز ليتم تحديد الخدمة المراد الحصول عليها.

يتم بعد ذلك تحديد مقر الإقامة وتحديد أقرب مقر من مقرات الأحوال المدنية.

الأحوال المدنية حجز موعد

يقوم بعد ذلك المستخدم باختيار الميعاد المناسب له ضمن المواعيد المتاحة ومن ثم يتم تأكيد الحجز وحفظ رقم الحجز لتقديمه للموظف بالأحوال المدنية في حالة طلبه من المستخدم.