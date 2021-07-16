البرازيل تسجل أكثر من 52 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أن إجمالى الإصابات المؤكدة فى البلاد بلغ 19 مليونا و262.518 إصابة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 538.942 حالة.

وتأتى البرازيل فى المركز الثالث عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة والهند، وفى المركز الأول على مستوى أمريكا اللاتينية.