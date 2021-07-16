أوقات دوام البنوك عيد الأضحى 1442 / 2021 في السعودية.. “ساما” تحدد 9 أيام  فقط

أوقات دوام البنوك عيد الأضحى 1442 / 2021 في السعودية من أهم المعلومات التى يهتم بمعرفة المواطنين والمقيمين في المملكة، خاصة أن تفصلنا عن موعد عيد الأضحي 2021 أيامًا قليلة، حيث القطاع المصرفي والمالي يشكل ركيزة أساسية في المجتمع السعودي، لذلك أكد البنك المركزي السعودية أن مواعيد عمل البنوك في السعودية يتم فيها مراعاة إجازة عيد الأضحي 2021 في السعودية بأن لاتعرقل احتياجات المتواجدين في المملكة للصرف سواء البنوك المحلية أو الأجنبية العاملة في السوق السعودي، كما حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية السعودية، موعد إجازة عيد الأضحى 2021 في القطاع العام، وهى إجازة مدفوعة الأجر بناء على القانون السعودي.

أوقات دوام البنوك عيد الأضحى 1442 / 2021 في السعودية

حدد البنك المركزي السعودي، موعد إجازة البنوك في عيد الأضحى المبارك، على أن تبدأ من 5 ذي الحجة 1442 الموافق 16 يوليو 2021 كما أتاح أوقات دوام البنوك عيد الأضحى 1442 / 2021 في السعودية يكون في عددًا من البنوك خلال فترات الطورائ للفروع في المناطق الحدودية والرئيسية وكذلك أماكن المشاعر المقدسة، وفق تعليمات كل بنك، مؤكدًا أن ماكينات الصراف الآلي تظل عاملة خلال إجازة عيد الأضحى 2021 لتلبي احتياجات المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

عودة عمل البنوك في السعودية

بعد انتهاء أداء فريضة الحج، وانتهاء فترة أداء المناسك المقدسة، تكون عودة عمل البنوك في السعودية وجميع الجهات الحكومية يوم الأحد 15 من ذى الحجة الموافق 25 يوليو 2021 مع التأكيد على أن من يخالف قرارات البنك المركزي السعودي يتعرض للعقوبات المنصوص عليها، وبذلك تكون إجازة عمل البنوك 9 أيام، كما تختلف أوقات دوام البنوك عيد الأضحى 1442 / 2021 في السعودية في البنوك الخاصة حسب طبيعة إدارة كل بنك.

إجازة عيد الأضحى 2021 في السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إجازة عيد الأضحي 2021 في السعودية للقطاع العام أن تكون 11 يوم، تبدأ من يوم الأربعاء 04 / 12 / 1442 هـجرية الموافق 14 يوليو 2021، وتنتهي بنهاية يوم الأحد 15 / 12 / 1442 هـجرية الموافق 25 يوليو 2021.

بذلك نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق بموضوع أوقات دوام البنوك عيد الأضحى 1442 / 2021 في السعودية، بالإضافة إلى مواعيد العودة.