قبول الجامعات عبر rbu-admit.edu.sa بوابة القبول الموحد 1443

نتائج القبول الموحد للطالبات والطلاب ظهرت في مختلف الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض وذلك وفق الجدولة الزمنية التي حددتها اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات. وقامت اللجنة بدعوة الطلاب والطالبات من أجل تأكيد القبول عن طريق تسجيل دخول حساب الطالب من خلال البوابة، وذلك قبل الموعد النهائي. حيث سيتم استبعاد أي طالب أو طالبة لم يؤكد قبوله بعد نهاية الموعد المحدد من بوابة القبول نهائياً.

إجراءات القبول الموحد rbu-admit.edu.sa

بخصوص الإجراءات المطلوبة، فقد أعلنت لجنة قبول الطلاب في الجامعات، أنه تم تحديد موعد إغلاق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات (للطلاب) سيكون السبت 30/ 11 / 1442 هـ الساعة (12) ظهراً. وموعد إغلاق بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات (للطالبات) سيكون يوم الأحد 01/ 12 / 1442 هـ الساعة (12) ظهرا. وقد تم تحديد موعد إعلان نتائج المرشحين من الطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد عبر بوابتي القبول للكليات التي تتطلب مقابلة شخصية الأحد 01/ 12 / 1442 هـ، ومن أجل الاستعلام عن نتائج القبول الموحد للامعات. سنتعرف علي مواعيد النتائج والفرز كاملة، بجانب رابط النتائج. rbu-admit.edu.sa للاستعلام.

رابط بوابة القبول الموحد لاستعلام النتائج

يجب علي كافة الطلاب والطالبات، أن يقوموا بالدخول إلي الموقع الخاص بالبوابة، وتطبيق الخطوات لآتية للتأكيد قبل الموعد، وكذلك للاستعلام عن النتيجة.

للدخول إلي الموقع الإلكتروني عليكم الدخول إلي، رابط قبول موحد للجامعات السعودية.

اختيار تسجيل الدخول، وذلك لحساب الطالب الرسمي.

كتابة البيانات الشخصية من اسم مستخدم، ورقم سري.

الضغط علي تسجيل دخول.

قد أعلنت اللجنة موعد إعلان نتائج القبول الموحد الفرز الأول. وبدء تأكيد القبول للطلاب عبر البوابة سيكون اليوم الخميس 05/ 12 / 1442 هـ. ويمثل ذلك المرشحين للقبول بناءً على المفاضلة حسب الرغبة الأولى.

موعد نتائج القبول الموحد

أعلنت وزارة التعليم العالي. أن موعد إعلان نتائج الفرز النهائي وبدء تأكيد القبول (للطالبات) عبر البوابة السبت 07/ 12 / 1442 هـ. فيما سيكون آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول (للطلاب) الأحد 08 / 12 / 1442. وستصبحون قادرين علي استعلام النتائج وآخر موعد لتأكيد القبول للفرز النهائي (للطالبات) الجمعة 13/ 12 / 1442 هـ، الساعة (12) ظهراً رسمياً عبر الموقع، وأشار المسؤولين عن الفرز. أنه سيتم إعلان نتيجة الفرز الأخير للطلاب فقط عبر بوابة قبول موحد للطلاب يوم الأحد 08/ 12 / 1442 هـ. وآخر موعد لتأكيد القبول فيه السبت 14/ 12 / 1442، الساعة (12) ظهرا.