رئيس كولومبيا : بعض المشبوهين على علم بمؤامرة اغتيال رئيس هايتى

جدة - نرمين السيد - وصرح إيفان دوكى بأن بعض الجنود الكولومبيين السابقين المتهمين بالضلوع فى اغتيال رئيس هايتى جوفينيل مويس ذهبوا إلى تلك الدولة للعمل فى الحراسة الشخصية لكن آخرين كانوا يعلمون فى إطار مؤامرة.

وقال دوكى فى تصريح إذاعي: "كانت هناك مجموعة كبيرة نقلت إلى هايتى للعمل فى مهمة حماية مفترضة، لكن مجموعة أصغر بداخلها كانت لديها معرفة تفصيلية بالإعداد لجريمة".

وأضاف: "هل يعفى هذا باقى المجموعة؟ للأسف لا لأنهم كانوا مشاركين فى الموقف".

وأفاد كين هوفمان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية يوم الخميس بأن عددا صغيرا من المحتجزين تلقوا تدريبا لدى الجيش الأمريكى خلال خدمتهم فى الجيش الكولومبى فى السابق، ولم يفصح عن مزيد من التفاصيل.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن السلطات فى هايتى ألقت القبض على رئيس أمن القصر الرئاسى فى هايتى على ذمة التحقيق فى اغتيال مويس.