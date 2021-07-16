رابط نتائج القبول الموحد 1442/1443 القبول الموحد للجامعات في الرياض للطلاب والطالبات

رابط نتائج القبول الموحد للجامعات في الرياض، يبحث الكثير من الطلاب والطالبات في السعودية وخاصة الطلاب من خريجي الثانوية العامة لهذا العام، عن نتائج القبول الموحد بالجامعات بالعاصمة السعودية الرياض، وقد تحدثنا بالمناسبة عن موعد الإعلان عن نتائج القبول الموحد في مختلف المحافظات السعودية، فتابعوا معنا للمزيد من التفاصيل.

القبول الموحد 1442

ونتابع معكم نتائج القبول الموحد بجامعة الرياض، حيث أعلنت الكليات التقنية والجامعات بالعاصمة السعودية الرياض عن نزول نتائج القبول بالجامعات، وهذا بالنسبة للطلاب المتقدمين للجامعات، حيث قام الطلاب بالتسجيل للكليات بالجامعات بالرياض حتى يوم السبت 30 ذو القعدة 1442، حيث تم إغلاق باب التسجيل حينها.

أما بالنسبة للطالبات فإن المواعيد الخاصة بهم تختلف عن الطلاب، حيث انتهى تسجيل الطالبات بيوم الأحد الموافق 1 ذو الحجة 1442.

وقد أعلنت اللجنة الخاصة بالقبول أن إعلان نتائج القبول بجامعات الرياض بالنسبة للطلاب سيبدأ من يوم الخميس الموافق ميلاديا 15/7/2021، والموافق هجريا 5 من ذي الهجرة 1442، وآخر موعد لتأكيد الفرز الأول لقبول الطلاب هو يوم الأحد 8 ذو الحجة 1442.

وبالنسبة لنتائج القبول بالنسبة للطالبات، فقد أعلنت اللجنة أن نتائج الطالبات سيتم الإعلان عنها في يوم السبت القادم، والموافق ميلاديا 17 يوليو 2021، وهجريا يوم 7 ذو الهجرة 1442، وسيكون آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول للطالبات يوم الجمعة 13 من ذي الحجة.

رابط نتائج القبول الموحد للجامعات في الرياض

ويمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائج القبول في جامعات الرياض بكل سهولى إلكترونيا، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية، فتابعوا معنا:

وقد أوضحت لجنة القبول أن قبول الطلاب والطالبات المتقدمين والمفاضلة بينهم لا يقوم على أولوية وأسبقة التسجيل، وهذا ما يعني أن المفاضلة بين الطلاب ستكون على حسب معدلاتهم واستيفاء الشروط، وفي حالة وجود أي جديد سوف نعلمكم به، فتابعوا معنا.