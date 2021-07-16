الاستعلام عن ترقيات بند الأجور وزارة التعليم 1442 نتيجة ترقيات المعلمين عبر نظام فارس

الاستعلام عن ترقيات بند الأجور 1442، يتوقع أن يتزايد البحث في الساعات القادمة في المملكة وخاصة من قبل المعلمين والإداريين بوزارة التعليم السعودية، عن رابط الاستعلام عن ترقيات بند الأجور، وهذا بعدما أصدرت وزارة التعليم بيانا رسميا وهذا من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي.

الترقيات في وزارة التربية والتعليم

حيث بينت الوزارة أنه تم الإعلان مؤخرا عن ترقية أكثر من 12 ألف حتى الآن في الترقيات، وقد قامت الوزارة يوم الخميس الموافق 5 ذي الحجة 1442، والموافق ميلاديا 15/7/2021، بإصدار بترقية 4737 موظفا.

ويمكن للموظفين والموظفات بالوزارة الاستعلام عن ترقيات بند الأجور بكل سهولة وهذا عبر نظام فارس الإلكتروني.

وقد جاء قرار الوزارة بترقية هذا العدد من الموظفين، وهذا من ضمن اهتمام الوزارة بترقية المنسوبين إليها، وتحسين المعيشة بالنسبة لهم، حيث يدل على ذلك قيام الوزارة بترقية أكثر من 12 ألف منسوب إليها من معلمين ومعلمات وإداريين، وهذا خلال الفترة الأخيرة.

الجدول الزمني لعودة شاغلي الوظائف التعليمية

كما وقد نشرت أيضا وزارة التعليم السعودية عبر حسابها الرسمي عبر تويتر الجدول الزمني لعودة شاغلي الوظائف التعليمية وهذا للعام الدراسي الجديد 1443، وهذا كالآتي:

المشرفون، ومنسبو مكاتب التعليمية، والهيئات التعليمية والإداريين: وهذا بيوم الأحد الموافق 29 ذو الحجة 1442، والموافق ميلاديا 8/8/2021.

المعلمين والمعلمات العاملين بالتدريس لجميع المراحل والسنين الدراسية: وهذا بيوم الأحد 14 محرم 1443، والموافق ميلاديا 22/8/2021.

الاستعلام عن الترقيات عبر نظام فارس

ويمكن للسادة العاملين في وزارة التعليم، سواء من العاملين في مجال التدريس أو الإداريين، الاستعلام عن الترقيات إلكترونيا بكل سهولة إلكترونيا بدون الحاجة للذهاب إلى الإدارة التعليمية وما إلى ذلك.

ويمكن لهم هذا من خلال نظام فارس الإلكتروني الخاص بالعاملين بوزارة التعليم السعودية، ويمكنك الاستعلام عن ترقيات بند الأجور عن طريق اتباع الخطوات التالية: