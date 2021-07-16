“تفعيل” رابط نتائج الثاني عشر الكويت الدور الثاني عبر موقع المربع الإلكتروني وزارة التربية الكويتية

رابط نتائج الثاني عشر الكويت 2021، أهم وأشهر كلمات البحث الآن من قبل الكويتين والمقيمين داخل الكويت، من الذين لهم أبناء في الشهادة الثانوية العامة والتي من المترقب إعلان نتائجها بين الحين والأخر، كانت وزارة التربية قد أعلنت على حسابها الرسمي على تويتر أن النتيجة سوف تعلن عبر القناة الأولى على التليفزيون الكويتي في السابعة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الكويت، من خلال مؤتمر صحفي للسيد وزير التربية الكويتي الدكتور / علي المضف، والذي سيعلن فيه نسبة النجاح العامة و أسماء الأوائل ومجموعهم وتابعين إلي أي مدارس ومناطق تعليمية، وتكريمهم ونحن نتابع معكم لحظة باللحظة حتى موعد إعلان النتائج.

الولوج إلي موقع وزارة التربية.

أو إلي موقع المربع الإلكتروني.

تحديد نتائج الثاني عشر 2021.

تسجيل البيانات الشخصية للطالب ” الرقم المدني، رقم السري”.

الضغط على زر بحث سوف تظهر تفاصيل النتيجة من نسبة النجاح العامة والدرجات.

استعلام نتيجة الثاني عشر الكويتالاستعلام عن نتيجة الثاني عشر الكويت عن طريق الهاتف

أتاحت وزارة التربية الكويتية تحميل تطبيق بوابة الكويت التعليمية، عن طريق الهاتف الذكي اندرويد iso للتيسير على الطلاب في استخراج النتائج، والفيديو السابق يوضح طريقة تحميل التطبيق لمعرفة النتيجة.

وزارة التربية الكويتية

وزارة التربية الكويتية سعت إلي تطويع وسائل التكنولوجيا في التعليم، ومن أكثر دول العالم أستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة فأنشأت المنصات الإلكترونية التعليمية التي تساعد الطلاب إلى التحصيل العلمي عن بعد، وهي الوسيلة الأمنة للتعلم وكذالك المنصات التي يمكن من خلالها أستخراج النتائج، وهو ما تحقق بالفعل وسهل العام الدراسي الصعب الماضي.