رابط نتائج البكالوريا 2021 سوريا، أعلنت وزارة التربية والتعليم بسوريا أن هذه النتيجة سوف تظهر إلكترونيًا على الموقع الخاص بها للتسهيل على أولياء الأمور والطلاب الحصول عليها خاصة في ظروف جائحة كورونا، لهذا نجد كثير من الأفراد يبحثون عن رابط النتيجة وخطوات الاستعلام عنها تأهبًا لظهورها.رابط نتائج البكالوريا 2021 سوريا
أتاحت وزارة التربية والتعليم إمكانية الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا بكلًا من الاسم الثلاثي للطالب ورقم الاكتتاب الخاص به ، لهذا قامت بطرح وتفعيل هذا الرابط الخاص بالنتيجة لحين ظهورها والمرتقب الإعلان عنها قبل حلول عيد الأضحى.موقع وزارة التربية السورية 2021 نتائج البكالوريا
أكدت الوزارة على الصفحة الرسمية لها للفيسبوك أنه لا صحة لأي أخبار متداولة خارج المواقع الرسمية للوزارة والقنوات الفضائية.
ولقد أعلن على المواقع الخاصة بالوزارة أن نسبة النجاح بلغت بالقسم الأدبي حوالي 14,52%، بينما بالقسم العلمي 79,63.نتائج البكالوريا 2021سوريا
للحصول على النتيجة يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- في بداية الأمر لابد التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بسوريا عبر هذا الرابط.
- ثم النقر على الأيقونة الخاصة بنتائج الامتحانات.
- بعد ذلك أضغط على دورة 2021.
- سوف يظهر أمامك نتيجة شهادة الثانوية العامة.
- أختر القسم الخاص بالطالب من ” علمي أو أ دبي أو شرعي أو تجاري وغيره”.
- ثم إدراج اسم المحافظة المنتمي إليها الطالب والرقم الخاص بالاكتتاب أو الاسم الثلاثي للطالب.
- وبالضغط على بحث ستظهر نتيجة الطالب بشكل مباشر.
- وبهذا تكون قد حصلت على النتيجة الخاص بك ونتمنى لك كل التوفيق.
حددت الوزارة من قبل أن شهر يوليو سوف تظهر به نتيجة الثانوية العامة بجميع فروعها والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال رابط نتائج البكالوريا 2021 سوريا، وعلى الرغم من ذلك لم تظهر حتى الآن.
وقد أكد الدكتور درام طباع في آخر تصريح صحفي له أن الوزارة قد انتهت من مراجعة النتيجة وتدقيقها لعدة مرات، وأن النتيجة سوف تظهر خلال الأيام الجارية.
مع العلم أنه من الأرجح ظهور هذه النتيجة يوم السادس عشر من يوليو وهذا وفقًا لمصادر موثوق منها.
للاستعلام عن النتيجة بشكل مباشر أضغط على رابط نتائج البكالوريا 2021 وبالتوفيق للجميع -إن شاء الله-.
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رابط نتائج البكالوريا 2021 سوريا، أعلنت وزارة التربية والتعليم بسوريا أن هذه النتيجة سوف تظهر إلكترونيًا على الموقع الخاص بها للتسهيل على أولياء الأمور والطلاب الحصول عليها خاصة في ظروف جائحة كورونا، لهذا نجد كثير من الأفراد يبحثون عن رابط النتيجة وخطوات الاستعلام عنها تأهبًا لظهورها.رابط نتائج البكالوريا 2021 سوريا
أتاحت وزارة التربية والتعليم إمكانية الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا بكلًا من الاسم الثلاثي للطالب ورقم الاكتتاب الخاص به ، لهذا قامت بطرح وتفعيل هذا الرابط الخاص بالنتيجة لحين ظهورها والمرتقب الإعلان عنها قبل حلول عيد الأضحى.موقع وزارة التربية السورية 2021 نتائج البكالوريا
أكدت الوزارة على الصفحة الرسمية لها للفيسبوك أنه لا صحة لأي أخبار متداولة خارج المواقع الرسمية للوزارة والقنوات الفضائية.
ولقد أعلن على المواقع الخاصة بالوزارة أن نسبة النجاح بلغت بالقسم الأدبي حوالي 14,52%، بينما بالقسم العلمي 79,63.نتائج البكالوريا 2021سوريا
للحصول على النتيجة يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- في بداية الأمر لابد التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بسوريا عبر هذا الرابط.
- ثم النقر على الأيقونة الخاصة بنتائج الامتحانات.
- بعد ذلك أضغط على دورة 2021.
- سوف يظهر أمامك نتيجة شهادة الثانوية العامة.
- أختر القسم الخاص بالطالب من ” علمي أو أ دبي أو شرعي أو تجاري وغيره”.
- ثم إدراج اسم المحافظة المنتمي إليها الطالب والرقم الخاص بالاكتتاب أو الاسم الثلاثي للطالب.
- وبالضغط على بحث ستظهر نتيجة الطالب بشكل مباشر.
- وبهذا تكون قد حصلت على النتيجة الخاص بك ونتمنى لك كل التوفيق.
حددت الوزارة من قبل أن شهر يوليو سوف تظهر به نتيجة الثانوية العامة بجميع فروعها والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال رابط نتائج البكالوريا 2021 سوريا، وعلى الرغم من ذلك لم تظهر حتى الآن.
وقد أكد الدكتور درام طباع في آخر تصريح صحفي له أن الوزارة قد انتهت من مراجعة النتيجة وتدقيقها لعدة مرات، وأن النتيجة سوف تظهر خلال الأيام الجارية.
مع العلم أنه من الأرجح ظهور هذه النتيجة يوم السادس عشر من يوليو وهذا وفقًا لمصادر موثوق منها.
للاستعلام عن النتيجة بشكل مباشر أضغط على رابط نتائج البكالوريا 2021 وبالتوفيق للجميع -إن شاء الله-.
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