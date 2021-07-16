رابط نتيجة الثانوية العامة الكويت 2021 الدور الثاني بالرقم المدني عبر موقع نتائج الثانوية العامة moe edu kw

تصدرت نتائج الكويت 2021 عبر بوابة الكويت التعليمية موقع وزارة التربية الكويتية moe edu kw، بالإضافة إلى موقع كواليتي نت .qualitynet موقع نتائج الثانوية العامة 2021 من أجل استخراج نتائج الثاني عشر بالرقم المدني. وتزايد البحث من قبل الطلاب والطالبات عن موقع الطالب لاستخراج نتيجة الصف الثاني عشر بالرقم المدينة واختلت النتائج قائمة اهتمامات الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في الكويت خلال الساعات القليلة المقبلة بالتزامن مع إعلان وزارة التربية الكويت نتائج الطلاب لكافة المراحل بالرقم المدني حيث تزايد البحث عن المدارس التي رفعت النتائج الكويت 2021 بشكل كبير من قبل الكويتيين لتتصدر تريند جوجل للكلمات الأكثر بحثًا في الكويت.

نتائج الكويت 2021

وبدأت وزارة التربية الكويتية منذ قليل رفع نتائج المرحلة الإبتدائية والمتوسطة عبر موقع وزارة التربية وموقع المربع الإلكتروني للنتائج في الكويت، حسبما نقلت عدد من المواقع المتخصصة في التعليم بالكويت.

يأتي ذلك بعد تردد أنباء في الكويت عن تعرض الحساب الرسمي لوزارة التربية الكويتية لمحاولات اختراق من قبل مجهولين من أجل الضغط على مسئولي الوزارة بتحويل نظام الاختبارات من ورقية داخل المدارس إلى اختبارات أونلاين عن بعد من خلال أجهزة الهاتف المحمول والتابلت ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن محاولتهم باءت بالفشل وتم استعادته مرة أخرى والتأكيد على إجراء الامتحانات في موعدها.

موقع نتائج الثانوية العامة 2021 الكويت

وزادت معدلات البحث عن موقع نتائج الثانوية العامة 2021 الكويت تزامنا مع إعلان وزارة التربية والتعليم الكويتية إعلان نتائج الصف الثاني عشر بالرقم المدني مساء اليوم في تمام السابعة مساء.

وأعلنت وزارة التربية الكويتية أن نسبة النجاح في الطلاب الحاضرين في امتحانات الثانوية العامة 2021 بلغت 91.22% للقسم العلمي، فيما بلغت التعليم الديني 97.81%، بينما بلغت نتائج القسم الأدبي 96.92%، هذا وبعثت وزارة التعليم برقية تهنئة للطلاب الناجحين.

وبلغت نسبة نجاح طلاب الصف الثاني عشر في نتائج الثانوية العامة 2020 -2021 في الكويت، 88.26% للتعليم الديني، فيما بلغت نسبة النجاح للقسم الأدبي 90.17%، فيما بلغت نسبة نجاح القسم العلمي 91.22%.

المدارس التي رفعت النتائج الكويت 2021

وحول معرفة أسماء المدارس التي رفعت النتائج الكويت 2021 حتى الآن وفر موقع المربع الإلكتروني للنتائج قائمة بأسماء المدارس التي رفعت نتائج المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية من خلال خدمات الطلاب التي يوفرها الموقع، بعد الانتهاء من أداء الاختبارات وتصحيح أوراق الامتحانات واعتمادها رسميا من قبل مسئولي التعليم.

رابط المربع الإلكتروني للنتائج 2021

ويرصد لكم موقع ثقفني رابط الموقع الإلكتروني للنتائج في الكويت 2021 لسهولة الاستعلام عن الدرجات الخاصة بكل طالب وعرفة المدارس التي رفعت النتائج وفق الخطوات الآتية:

في البداية يتم تسجيل الدخول إلى رابط النتائج بالكويت.

وبعد تسجيل الدخول يتم تسجيل الرقم المدني للحصول علي النتيجة.

الضغط علي عبارة بحث ثم ستظهر لكم الدرجات.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه وزارة التربية الكويتية لإجراء امتحانات الصف الثاني عشر لطلاب الثانوية العامة في الكويت داخل المدارس وسط إجراءات وتدابير احترازية مشددة للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على العملية التعلمية تزامنا مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حول العالم، في ظل مطالبات من قبل بعض الطلاب بإجرائها عن بٌعد.

وأدى الطلاب والطالبات امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري خلال شهر رمضان الكريم 1442، وانتهوا من أدائها منذ نحو أسبوعين، قبل أن تبدأ عمليات التصحيح ورصد الدرجات خلال الفترة الماضية، تمهيدًا لإعلان نتائج الكويت 2021 بعد اعتمادها رسميا من قبل وزارة التربية ونشرها على موقع وزارة التربية الكويتية المعروفة باسم موقع المربع الإلكتروني للنتائج في الكويت.