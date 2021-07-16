إلغاء أكثر من 14 مليار دولار من ديون السودان

قال إيمانويل مولين رئيس نادي باريس، الجمعة، إن نادي الدائنين الرسميين وافق على إلغاء 14 مليار دولار مستحقة على السودان، وإعادة هيكلة ما يتبقى من 23 مليار دولار مستحقة عليه.

وفي حديثه للصحفيين بعد التوصل لاتفاق، الخميس، حث مولين الدائنين الآخرين من القطاعين العام والخاص للسودان، على تخفيف أعباء البلاد من الديون بنفس الطريقة. وقدم وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم "التهاني الخالصة للشعب السوداني الصبور"، بحصوله فعليا على الإعفاء وإعادة الجدولة. وقال إبراهيم: "سنسعى للحصول على نتائج مماثلة أو أحسن منها مع الدول الدائنة خارج نادي باريس".

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