التسجيل في الخدمات الذاتية نظام فارس حيث أنه واحد من أحد الخدمات الإلكترونية التي قامت بإطلاقها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية والغرض منها هو تسهيل كافة الأمور لكل العاملين في الوزارة عن طريق استخدامهم لجميع الخدمات المرتبطة بالموارد البشرية لكل فئات هيئة التدريس وعاملين والإداريين، حيث أنها تساعدهم على عدم إهدار الجهد والوقت بالإضافة إلى أن هذا النظام ضمن رؤية السعودية 2030.

التسجيل في الخدمات الذاتية نظام فارس

نظام فارس الخدمة الذاتية الجديدة 1442 من الأنظمة التي تضم العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمعلمين والمعلمات وكافة العاملين بإدارة وزارة التربية والتعليم بالسعودية وأكثر خدماتها: (طلبات البدلات، طلب قطع إجازة، طلب تمديد إجازة، طلب تعديل مدة الإجازة، إبلاغ مباشر بعد الإجازة، كلبات الإجازات، طلب إلغاء الإجازة، طلب تعديل بداية الإجازة، طلب تقاعد).

خطوات التسجيل في نظام فارس الخدمات الذاتية 1442

أطلقت وزارة التربية والتعليم في المملكة السعودية رابط خاص للتسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1442، كما أن هناك القليل من الخطوات الذي يتوجب على المستخدمين اتباعها لكي تتم عملية التسجيل على أكمل وجه والتي تتمثل فيما يلي: