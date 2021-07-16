الأمم المتحدة تدين استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين فى كوبا

جدة - نرمين السيد - أعربت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، اليوم الجمعة، عن قلقها إزاء استخدام القوة المفرطة خلال التظاهرات غير المسبوقة فى كوبا، مطالبة بالإفراج الفورى عن جميع الموقوفين بسبب مشاركتهم فى الاحتجاجات.





ووفقًا لـ"فرانس برس"، قالت باشليه فى بيان: "أشعر بقلق كبير إزاء الاستخدام المفترض للقوة المفرطة ضد المتظاهرين فى كوبا، وتوقيف عدد كبير من الأشخاص، بمن فيهم صحفيين". وشددت المفوضة الأممية على أنه "يجب إطلاق سراح جميع الأشخاص الموقوفين بسبب ممارستهم حقهم".

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