موعد مباراة الاهلي المصري وكايزر تشيفز :في نهائي دوري ابطال افريقيا2021

- 1/2
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موعد مباراة الاهلي المصري وكايزر تشيفز ، تعد من اهم المباريات لدي الفريق المصري حيث يبحث المارد الاحمر علي القب الثاني علي التوالي من نفس البطولة، حيث فاز الموسم الماضي علي الزمالك المصري بنتيجة 2/1 عن طريقة اللعب محمد مجدي افشه في الدقيقة 85:45 من المباراة بهدف القاضية ممكن، ويدخل المباراة بجميع الاعبين وعلي اتم استعداد لهذه المباراة، وفي الجانب الاخر يدخل فريق كايزر تشيفز المباراة اول مره في تاريخه، ويدخل هذه المباراة بكل الطموح في حصد اللقب اول مره في تاريخه، ويعتبر فريق عنيد جدا حيث اقصي بالوداد المغربي من البطولة في الدور قبل النهائي وفاز علي الوداد المغربي في مباراة الذهاب 1.0 وانتهت مباراة العودة 0/0، وتأهل الي النهائي لمقابل الاهلي المصري الذي اقصي الترجي التونسي من البطولة، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال عن موعد مباراة الاهلي المصري وكايزر تشيفز في نهائي دوري ابطال افريقيا، وتشكيل المتوقع للفريق المصري والقنوات الناقلة للمباراة ومعلق المباراة.موعد مباراة الاهلي المصري وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري ابطال افريقيا
سوف نتعرف علي موعد المباراة الحاسمة للنهائي الاكثر متعه بين فريق البطولات وفريق الطموح وهي كما يلي:
- حيث تقام المباراة يوم السبت الموافق 17/7/2021
- في الساعة التاسعة بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت السعودية
سوف نتعرف علي القنوات الناقلة للمباراة وملعب المباراة وهي كالاتي:-
- تذاع المباراة علي قناه بي ان سبورت اتش 4 المشفرة فقط لأنها تمتلك حقوق البث.
- ثم تقام المباراة علي استاد محمد الخامس في دولة المغرب بدون جمهور.
التشكيل المتوقع للفريق المصري
سوف نتعرف علي التشكيل المتوقع للأهلي المصري في هذه المباراة وهي كالتالي:-
- حراسه المرمي : محمد الشناوي.
- خط الدفاع: علي معلول وبدر بانون وايمن اشرف واكرم توفيق.
- خط الوسط: اليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السوليه.
- تحت الهجوم: حسين الشحات ومحمد مجدي افشه.
- ثم في الهجوم: المهاجم المخيف محمد شريف.
سوف نتعرف علي الاستديو التحليلي للمباراة والمعلق المتوقع للمباراة وهي كالاتي:-
- ثم يقدم الاستديو التحليلي الكابتن احمد فؤاد وفي ضيافته الكابتن وائل جمعة والكابتن حاتم الطرابلسي والكابتن عزيز بينيج والمعلق المصري علي محمد علي.
الوسوم
موعد مباراة الاهلي المصري وكايزر تشيفز ، تعد من اهم المباريات لدي الفريق المصري حيث يبحث المارد الاحمر علي القب الثاني علي التوالي من نفس البطولة، حيث فاز الموسم الماضي علي الزمالك المصري بنتيجة 2/1 عن طريقة اللعب محمد مجدي افشه في الدقيقة 85:45 من المباراة بهدف القاضية ممكن، ويدخل المباراة بجميع الاعبين وعلي اتم استعداد لهذه المباراة، وفي الجانب الاخر يدخل فريق كايزر تشيفز المباراة اول مره في تاريخه، ويدخل هذه المباراة بكل الطموح في حصد اللقب اول مره في تاريخه، ويعتبر فريق عنيد جدا حيث اقصي بالوداد المغربي من البطولة في الدور قبل النهائي وفاز علي الوداد المغربي في مباراة الذهاب 1.0 وانتهت مباراة العودة 0/0، وتأهل الي النهائي لمقابل الاهلي المصري الذي اقصي الترجي التونسي من البطولة، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال عن موعد مباراة الاهلي المصري وكايزر تشيفز في نهائي دوري ابطال افريقيا، وتشكيل المتوقع للفريق المصري والقنوات الناقلة للمباراة ومعلق المباراة.موعد مباراة الاهلي المصري وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري ابطال افريقيا
سوف نتعرف علي موعد المباراة الحاسمة للنهائي الاكثر متعه بين فريق البطولات وفريق الطموح وهي كما يلي:
- حيث تقام المباراة يوم السبت الموافق 17/7/2021
- في الساعة التاسعة بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت السعودية
سوف نتعرف علي القنوات الناقلة للمباراة وملعب المباراة وهي كالاتي:-
- تذاع المباراة علي قناه بي ان سبورت اتش 4 المشفرة فقط لأنها تمتلك حقوق البث.
- ثم تقام المباراة علي استاد محمد الخامس في دولة المغرب بدون جمهور.
التشكيل المتوقع للفريق المصري
سوف نتعرف علي التشكيل المتوقع للأهلي المصري في هذه المباراة وهي كالتالي:-
- حراسه المرمي : محمد الشناوي.
- خط الدفاع: علي معلول وبدر بانون وايمن اشرف واكرم توفيق.
- خط الوسط: اليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السوليه.
- تحت الهجوم: حسين الشحات ومحمد مجدي افشه.
- ثم في الهجوم: المهاجم المخيف محمد شريف.
سوف نتعرف علي الاستديو التحليلي للمباراة والمعلق المتوقع للمباراة وهي كالاتي:-
- ثم يقدم الاستديو التحليلي الكابتن احمد فؤاد وفي ضيافته الكابتن وائل جمعة والكابتن حاتم الطرابلسي والكابتن عزيز بينيج والمعلق المصري علي محمد علي.
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