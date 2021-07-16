قالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن مصدر، اليوم الجمعة، إن طائرة ركاب روسية اختفت خارج مدينة تومسك في سيبيريا.
وذكرت مصادر محلية أن الطائرة من طراز إيه إن-28، وكان على متنها 13 شخصا على الأقل، فيما كشفت وكالة ريا نوفوستي أن عددهم 17 شخصا.
وكانت الطائرة الروسية تقوم برحلة في منطقة تومسك في سيبيريا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فقدان طائرة ركاب روسية في سيبيريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.