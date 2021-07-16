فيديو.. البرلمان العربى يحذر من خطورة دعوات اقتحام المسجد الأقصى الأحد

جدة - نرمين السيد - حذّر البرلمان العربى من خطورة دعوات الجماعات الاستيطانية المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى يوم الأحد المقبل، ورفع علم سلطات الاحتلال فى باحاته، بمناسبة ما يسمونه بذكرى (خراب الهيكل)، مؤكداً أن مثل هذه الدعوات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى ولجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.





وطالب البرلمان العربى المجتمع الدولى فى بيان له، بالضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف هذه الاستفزازات المستمرة التى تقوض الأمن والاستقرار فى المنطقة، كما طالب توفير الحماية الدولية للفلسطينيين وحقهم فى ممارسة الشعائر الدينية، ووقف أى ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك، وتوفير الحماية له. ويحمل البرلمان العربى سلطات القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الاقتحامات وتداعياتها. ويشدد البرلمان العربى على أن مثل هذه الممارسات تمثل استفزازا كبيرا لمشاعر المسلمين فى كل بقاع الأرض، خاصة فى ظل هذه الأيام المباركة، كما تمثل استخفافا شديداً بالشرعية الدولية، وخاصة القرارات الدولية التى تطالب القوة القائمة بالاحتلال بعدم المساس بالمقدسات الدينية فى مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى.

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