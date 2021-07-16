هجوم إلكترونى يعطل موقع وزارة الدفاع الروسية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، فإن هجومًا حجب الخدمة، موضحة أنه نوع من الهجمات الإلكترونية يحاول من خلاله المخترقون إغراق شبكة ما بأحجام ضخمة على نحو غير مألوف من البيانات بهدف إصابتها بالشلل. فيما لم تصدر وزارة الدفاع الروسية أى تعقيب بشأن الواقعة حتى الآن.

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