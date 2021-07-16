عاجل.. سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة داخل الأراضى اللبنانية نتيجة خلل فنى

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر حسابه عبر "تويتر"، قال أدرعى: "قبل قليل، وخلال نشاط اعتيادى، سقطت مسيرة تابعة لجيش الدفاع فى داخل الأراضى اللبنانية نتيجة خلل فنى"، مشددًا على أنه "لا توجد خشية من تسرب معلومات".

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