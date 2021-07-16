فرنسا: مؤتمر دولى جديد لتلبية احتياجات لبنان فى 4 أغسطس

جدة - نرمين السيد - دعت فرنسا اللبنانيين، اليوم الجمعة، إلى ضرورة اختيار رئيس وزراء جديد فى أقرب وقت ممكن، وذلك بعدما اعتذر رئيس الوزراء السابق سعد الحريرى عن تشكيل حكومة جديدة رغم جهود كبيرة استمرت شهورًا.





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