أخبار اليمن : الوهباني يعزي بوفاة اللواء محمد راجح لبوزة

الوهباني يعزي بوفاة اللواء محمد راجح لبوزةبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب برقية عزاء ومواساة بوفاة نائب رئيس هيئة الأركان الأسبق، اللواء محمد راجح لبوزة، الذي وافاه الأجل في القاهرة بعد مسيرة وطنية زاخرة بالعطاء في السلك العسكري.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزه ، والى أبناء الفقيد وكافة آل لبوزه، عبّر الأمين العام المساعد عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية بهذا المصاب.

سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يعصم قلوب أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"

