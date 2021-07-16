زلزال بقوة 4 درجات فى ديار بكر جنوب تركيا

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، عبر موقعها الإلكترونى، إنه تم تسجيل زلزال بقوة 4 درجات فى قضاء "أرجانى"، عند الساعة 11:44 بالتوقيت المحلى، موضحة أن الزلزال وقع على عمق 13.80 كيلومترًا.

يذكر أن تركيا تقع على خطوط تشققات زلزالية رئيسية، ما يجعلها عرضة للزلازل المدمرة، حيث قتل أكثر من 17 ألف شخص وأصيب 45 ألف آخرون فى زلزال قرب اسطنبول عام 1999.