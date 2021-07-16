قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي افريقيا

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قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا المقرر إقامته السبت الموافق السابع عشر من شهر يوليو 2021 في الدار البيضاء على استاد محمد الخامس بالمغرب، حيث اقر الاتحاد الإفريقي أن المباراة ستقام بدون حضور جماهيري من الفريقين، طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية من انتقال عدوي فيروس كورونا في المغرب، علي جانب آخر فإن مباراة النهائي لا تقبل أي نتيجة سوي تحقيق الفوز لكلا الفريقين، حيث في حالة التعادل يتم تمديد الوقت إلي نصف ساعة على شوطين وقت أضافي وإذا ظل التعادل بين الفريقين يتم تحديد البطل بركات الترجيح.قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا
تقوم عدة قنوات أفريقية بنقل مباراة نهائي أبطال أفريفيا للأندية التي صعد فيها النادي الأهلي المصري للمرة الثانية على التوالي فيما صعد فريق كيزرشيف الجنوب أفريقي للمرة الأولي له، يسعى المدير الفني بيتسو موسيماني بتحقيق الانتصار وتحقيق اللقب الإفريقي الثاني له على التوالي في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري والصعود للمرة الثانية إلي بطولة كأس العالم للأندية في اليابان ونفس الوقت التي يسعى الفريق الجنوب أفريقي من تحقيق انتصار وإعجاز بالفوز على بطل أفريفيا في النسخة الماضية، تنقل المباراة على قناة بي ان سبورت 4 حيث يمكنكم ضبط تردد قناة كالتالي:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11548.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- الاستقطاب: أفقي.
|التردد
|11585
|معدل الترميز
|27500
|القمر الصناعي
|سهيل سات
|الاستقطاب
|عمودي
|التردد
|11054
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
|معامل تصحيح الخطأ
|2/3.
|القمر الصناعي
|يوتل سات 8
يمكنكم مشاهدة مباراة النهائي الأفريقي على تردد القنوات المجانية التالية.
|التردد
|10804
|معدل الترميز
|29000
|الاستقطاب
|عمودي
|معامل تصحيح الخطأ
|2/3
|القمر الصناعي
|Eutelsat 16E
|التردد
|11800
|معدل الترميز
|27500
|قناة
|RTB
|القمر الصناعي
|Eutelsat 9E
|التردد
|124273
|القمر الصناعي
|Yahsat S2 E
|معدل الترميز
|30000
|القناة
|CRTV
كما يمكنكم أيضاً مشاهدة القناة بجودة عالية على القمر الصناعي Eutelsat 9E مع ضبط التردد 12338 ومعدل الترميز 27500.توقيت مباراة نهائي أفريفيا بين الأهلي وكيزرشيف
تقام مباراة النهائي الأفريقي بين بطل القرن الأهلي المصري وبطل جنوب أفريقيا مساء يوم السبت الموافق 17 يوليو 2021، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وتمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.
في الختام نتمنى لكم مشاهدة ممتعة عبر قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا.
الوسوم
قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا المقرر إقامته السبت الموافق السابع عشر من شهر يوليو 2021 في الدار البيضاء على استاد محمد الخامس بالمغرب، حيث اقر الاتحاد الإفريقي أن المباراة ستقام بدون حضور جماهيري من الفريقين، طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية من انتقال عدوي فيروس كورونا في المغرب، علي جانب آخر فإن مباراة النهائي لا تقبل أي نتيجة سوي تحقيق الفوز لكلا الفريقين، حيث في حالة التعادل يتم تمديد الوقت إلي نصف ساعة على شوطين وقت أضافي وإذا ظل التعادل بين الفريقين يتم تحديد البطل بركات الترجيح.قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا
تقوم عدة قنوات أفريقية بنقل مباراة نهائي أبطال أفريفيا للأندية التي صعد فيها النادي الأهلي المصري للمرة الثانية على التوالي فيما صعد فريق كيزرشيف الجنوب أفريقي للمرة الأولي له، يسعى المدير الفني بيتسو موسيماني بتحقيق الانتصار وتحقيق اللقب الإفريقي الثاني له على التوالي في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري والصعود للمرة الثانية إلي بطولة كأس العالم للأندية في اليابان ونفس الوقت التي يسعى الفريق الجنوب أفريقي من تحقيق انتصار وإعجاز بالفوز على بطل أفريفيا في النسخة الماضية، تنقل المباراة على قناة بي ان سبورت 4 حيث يمكنكم ضبط تردد قناة كالتالي:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11548.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- الاستقطاب: أفقي.
|التردد
|11585
|معدل الترميز
|27500
|القمر الصناعي
|سهيل سات
|الاستقطاب
|عمودي
|التردد
|11054
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
|معامل تصحيح الخطأ
|2/3.
|القمر الصناعي
|يوتل سات 8
يمكنكم مشاهدة مباراة النهائي الأفريقي على تردد القنوات المجانية التالية.
|التردد
|10804
|معدل الترميز
|29000
|الاستقطاب
|عمودي
|معامل تصحيح الخطأ
|2/3
|القمر الصناعي
|Eutelsat 16E
|التردد
|11800
|معدل الترميز
|27500
|قناة
|RTB
|القمر الصناعي
|Eutelsat 9E
|التردد
|124273
|القمر الصناعي
|Yahsat S2 E
|معدل الترميز
|30000
|القناة
|CRTV
كما يمكنكم أيضاً مشاهدة القناة بجودة عالية على القمر الصناعي Eutelsat 9E مع ضبط التردد 12338 ومعدل الترميز 27500.توقيت مباراة نهائي أفريفيا بين الأهلي وكيزرشيف
تقام مباراة النهائي الأفريقي بين بطل القرن الأهلي المصري وبطل جنوب أفريقيا مساء يوم السبت الموافق 17 يوليو 2021، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وتمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.
في الختام نتمنى لكم مشاهدة ممتعة عبر قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا.
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