خطوات وطريقة التحويل من بطاقة الراجحي إلى الحساب الجاري

في الأونة الأخيرة شهد مصرف الراجحي إعلانه عن تطبيق الراجحي الذي يواكب التطور التكنولوجي الذي تسعى إليه كافة دول العالم، وذلك باعتبار أن ذلك خطوة من خطوات تحقيق رؤية 2030، فقد قام مصرف الراجحي بتوفير بطاقات الراجحي الائتمانية وإتاحة العديد من المزايا، بهدف سهولة التعامل والقبول الواسع لدى العديد من المتاجر محلياً ودولياً، بالإضافة إلى العديد من المزايا الحصرية في المطاعم ومراكز التسوق إضافة إلى إمكانية تحويل الرصيد منها إلى الحساب الجاري، ومن خلال موقعنا ثقفني نوضح إمكانية فتح حساب جاري والرسوم الخاصة به، وطريقة التحويل من بطاقة الراجحي إلى الحساب بالخطوات، بالإضافة إلى طريقة تغيير الرقم السري.

فتح حساب جاري في مصرف الراجحي ورسوم الحساب:

يقوم المصرف الراجحي بتوضيح إمكانية فتح حساب جاري للأراد والمواطنين والأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية، وذلك وفقاً لتوافر الشروط الخاصة بفتح الحساب التي أشار إليها المصرف، حيث تمنح صاحب الحساب العديد من المزايا ومن أهم هذه المزايا إمكانية إيداع النقد، بالإضافة إلى إمكانية إدارته بكل سهولة والحصول فوراً ومجاناً على بطاقة مصرف الراجحي مدى ذات القبول العالمي، وقد أشار المصرف أنه لا توجد أي رسوم على الحساب ويمكن الدخول والتسجيل فيه من خلال الدخول على الرابط الرسمي لموقع المصرف الراجحي أو من خلال تطبيق مصرف الراجحي على الهاتف المحمول.

طريقة التحويل من بطاقة الراجحي إلى الحساب:

يتم التحويل من خلال تطبيق الراجحي موبيل من خلال الخطوات التالية التي نعرضها لكافة متابعينا من خلال هذا المقال، وهذه الخطوات:

الدخول على البطاقة

الضغط على التحويل إلى الحساب

يقوم المستخدم اختيار تحويل المبلغ كامل أو جزئي

يتم تحويل المبلغ من بطاقتك إلى حسابك

بإمكان العميل أن يحول 30% فقط من حده الائتماني لبطاقة المرابحة.

طريقة تغيير الرقم السري لبطاقة الراجحي:

يقوم المستخدم بتنشيط البطاقة الائتمانية من خلال الدخول على تطبيق مصرف الراجحي على الموبيل إمكانية تغيير الرقم السري للبطاقة الائتمانية من خلال: