“مفعل” رابط نتائج البكالوريا تونس دورة المراقبة education.gov.tn 2021

رابط نتائج البكالوريا تونس دورة المراقبة 2021، تزايد البحث في الفترة الأخيرة بتونس عن تاريخ نتائج البكالوريا دورة المراقبة 2021، حيث يترقب الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الإعلان عن نتيجة البكالوريا لهذا العام برقم الترسيم، وسنتابع معكم كل ما يتعلق حول هذا الموضوع.

تاريخ اعلان نتائج البكالوريا 2021 تونس

وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية التونسية، أن إعلان نتائج البكالوريا التونسية دورة المراقبة لمناظرة البكالوريا سيكون بيوم السبت، والذي سيوافق يوم 17 جوليه، وهذا حسب ما تم الإعلان عنه عبر موقع الوزارة، وسيمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم إلكترونيا فقط برقم الترسيم.

حيث تشهد تونس الفترة الأخيرة انتشار كبير للوباء، مما يحتم على الوزارة جعل طريقة الاستعلام إلكترونية فقط عبر موقع الوزارة، وهذا بدون حاجة الطلاب للذهاب إلى المدارس الخاصة بهم، وهذا منعا للتجمعات وحرصا على التباعد الاجتماعي.

وقد بدأت اختبارات البكالوريا دورة المراقبة 2021 من يوم الثلاثاء الموافق 6 جولية 2021، وقد استمرت مدة 3 أيام حتى يوم الجمعة 9 جولية، وبعد الانتهاء من الاختبارات بدأت عمليات تصحيح ومراجعة درجات الطلاب، وهذا لنشر الدرجات في أسرع وقت.

رابط نتائج البكالوريا 2021 تونس دورة المراقبة

ويمكنك معرفة النتيجة الخاصة بالطالب بكل سهولة إلكترونيا، وهذا دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة أو أي إدارة تعليمية لاستخراج النتيجة، ولمعرفة النتيجة اتبع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع وزار التربية التونسية من خلال الرابط الرسمي education.gov.tn.

اضغط على نتائج إمتحان شهادة البكالوريا دورة المراقبة 2021.

سينتقل بك إلى صحفة النتيجة في الرابط bac.tn.

اكتب رقم الترسيم الخاص بالطالب وهذا في خانة إدخال رقم الترسيم.

ادخل رقم بطاقة التعريف الوطنية في الخانة المخصصة لها.

اكتب رمز التحقق الموجود في الصورة أمامك.

قم بالضغط على أيقونة “النتيجة”، وهذا لتظهر لك النتيجة.

اعلان نتائج البكالوريا 2021

ويتوقع أن تكون نسب النجاح في البكالوريا هذا العام أعلى من أي عام ماضي، وهذا بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، حيث إن وزير التربية قد قال إنه سيتم مراعاة الوضع الذي مر به الطلاب والبلاد في تصحيح الدرجات.

وبالفعل فقد تم الإعلان عن نسبة النجاح بين طلاب البكالوريا دورة المراقبة، وقد وصلت نسبة النجاح هذا العام إلى 45.57%، والتي تعتبر الأعلى عن السنوات الماضية، فتابعوا معنا لكل جديد.