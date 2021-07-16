هجوم إلكتروني يعطل موقع وزارة الدفاع الروسية

توقف الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الروسية عن العمل، اليوم الجمعة، بعدما ذكرت وكالة "تاس" الرسمية للأنباء أنه تعرض لهجوم إلكتروني لحجب الخدمة.

ويعد هجوم حجب الخدمة نوعا من الهجمات الإلكترونية، التي يحاول من خلالها المخترقون إغراق شبكة ما بأحجام ضخمة على نحو غير مألوف من البيانات بهدف إصابتها بالشلل.

ولم يرد تصريح حتى الآن من وزارة الدفاع.

من جهتها، قالت وكالة "نوفوستي" إن موقع وزارة الدفاع توقف عن العمل لعدة ساعات بسبب هجوم "DDos".

وأضافت: "ظل الموقع متوقفا منذ الساعة العاشرة صباحا. لم تؤد المحاولات الهجومية لأي نتائج".

وكشفت أن مصدر الهجوم الإلكتروني "جاء من خارج البلاد".